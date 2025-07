Sensation: Ronaldo kommt nach Österreich!

Cristiano Ronaldo lässt auf sich warten: Während seine Al-Nassr-Teamkollegen bereits im Pinzgau trainieren, soll der Superstar erst am Freitag per Privatjet in Österreich landen.

Der saudische Spitzenklub Al-Nassr weilt bereits seit Sonntag im Pinzgauer Trainingslager, wo sich das mit Stars gespickte Team um Sadio Mané, Marcelo Brozovic und Aymeric Laporte auf die kommende Spielzeit vorbereitet. Doch ausgerechnet der größte Name im Kader fehlt bislang: Cristiano Ronaldo. Wie die „Salzburger Nachrichten“ nun berichten, wird der portugiesische Superstar und amtierende Nations-League-Sieger am Freitag per Privatjet gemeinsam mit fünf Teamkollegen in Österreich eintreffen und anschließend ins Trainingsprogramm einsteigen.

Während ihres Aufenthalts in Österreich bestreitet die Mannschaft aus Saudi-Arabien insgesamt drei Testspiele. Den Auftakt macht die Partie gegen St. Johann am Samstag um 15:30 Uhr in Saalfelden. Es folgen Begegnungen gegen den französischen Klub Toulouse am 30. Juli um 17:30 Uhr sowie gegen Al-Ahli Dubai am 2. August.

Verstärkte Sicherheit

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Spiele wurden massiv verstärkt. Bei jeder Begegnung werden rund 100 Ordner im Einsatz sein, zudem erhält der Mannschaftsbus des saudi-arabischen Klubs Polizeieskorte. Für Ronaldo selbst wurden zusätzliche Maßnahmen getroffen – der 39-jährige Superstar reist mit einem eigenen Security-Team an, das für seine Sicherheit sorgt. Das Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden wurde für den gesamten Zeitraum exklusiv für Al-Nassr reserviert, was sogar dazu führte, dass der deutsche Zweitligist Hannover 96 sein traditionelles Trainingslager kurzfristig verlegen musste.

Die Ankunft Ronaldos sorgt bereits im Vorfeld für einen enormen Fanandrang in Saalfelden. Teamhotel und Trainingsanlagen werden streng abgeschirmt, sodass die Öffentlichkeit voraussichtlich nur bei den Testspielen die Möglichkeit hat, den Portugiesen live zu erleben. Für viele Fans ist dies eine besondere Gelegenheit – Ronaldo tritt erstmals im Trikot eines Vereins auf österreichischem Boden auf.

Alaba-Gerüchte

Möglicherweise verfolgt der 39-jährige Offensivstar noch ein weiteres Ziel während seines Österreich-Aufenthalts. In den vergangenen Tagen mehrten sich Gerüchte über einen möglichen Wechsel von ÖFB-Kapitän David Alaba nach Saudi-Arabien.

Sowohl Al-Nassr als auch Ligakonkurrent Al-Hilal sollen großes Interesse daran haben, den österreichischen Nationalspieler mit lukrativen Gehaltsangeboten in die Wüste zu locken. Experten stufen einen Wechsel jedoch als derzeit unwahrscheinlich ein. Alaba steht bei Real Madrid noch bis 2026 unter Vertrag und genießt dort weiterhin das Vertrauen des Vereins. Zuletzt bekannte sich der Abwehrchef öffentlich zu seiner Zukunft in Madrid. Konkrete Angebote aus Saudi-Arabien liegen laut übereinstimmenden Quellen bislang nicht vor.

