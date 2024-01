Junge Dreifach-Mama stirbt nach Po-Lifting!

Das Streben nach Schönheit endete tragisch für die 26-jährige Demi Agoglia aus Salford, in der Nähe von Manchester. Die junge Mutter von drei Kindern verstarb nach einem kosmetischen Eingriff, den sie in der Türkei hatte durchführen lassen. Dabei handelte es sich um ein sogenanntes „Brazilian Butt Lift“, bei dem Eigenfett zur Verschönerung des Gesäßes verwendet wird.

Das „Brazilian Butt Lift“ gilt in der Schönheitschirurgie als einer der riskantesten Eingriffe. Dabei wird Eigenfett aus anderen Körperstellen entnommen und in das Gesäß gespritzt. Die Kosten für eine solche Operation liegen bei etwa 7.000 Euro. Demi Agoglia hatte sich für diesen Eingriff entschieden, um ihrem Körper eine neue Form zu geben.

Plötzliche Brustschmerzen

Nach der Operation, die laut den behandelnden Ärzten zunächst „erfolgreich“ verlief, sollte Demi Agoglia wieder zurück in ihre Heimat fliegen. Doch kurz vor dem Abflug klagte sie über Brustschmerzen. Sie und ihr Freund Bradley Jones, der sie nach Istanbul begleitet hatte, machten sich sofort auf den Weg zum Krankenhaus. Auf der Fahrt dorthin erlitt Demi Agoglia jedoch einen Herzinfarkt.

drei Kinder zurückgelassen

Der Herzinfarkt wurde durch sogenannte Fett-Embolien ausgelöst, bei denen Fett-Tröpfchen in das venöse System gelangen. Kommt es zu Komplikationen und die Tröpfchen verschließen wichtige Arterien, kann es zu Organinfarkten kommen. Bradley Jones versuchte noch während der Fahrt mit Herzdruckmassage, das Leben seiner Freundin zu retten – vergeblich. Demi Agoglia starb auf der Intensivstation eines Istanbuler Krankenhauses. Zurück bleiben ihre drei Kinder, darunter ein sieben Monate alter Sohn, die während der Operation ihrer Mutter in England geblieben waren.

Die Familie der Verstorbenen ist am Boden zerstört. Ihr Bruder Carl äußerte sich gegenüber „The Sun“: „Es ist so traurig. Wir stehen komplett unter Schock. Sie war erst 26. Sie sollte noch nicht sterben.“ Und er hat eine eindringliche Botschaft an alle, die mit dem Gedanken spielen, einen ähnlichen Eingriff vornehmen zu lassen: „Wenn auch ihr überlegt, solch einen Schönheitseingriff vorzunehmen, tut es nicht!“