Juzni vetar: So hübsch ist Bacas Ehefrau (FOTO)

Das Herz des berühmten „Baca“ aus dem Film „Juzni vetar“ (dt. Südwind) gewann die schöne Milica Mikic, mit der er einen Sohn hat.

Der serbische Schauspieler Miodrag Radonjic versteckte die Psychologin Milica lange Zeit vor neugierigen Blicken. Bei einer Gelegenheit verriet er, was er an ihr am meisten mag:

„Ihre Unmittelbarkeit, Sicherheit und Offenheit für das Leben. Sie weicht nie vor einem Problem oder Hindernis zurück. Sie ist sehr stabil und selbstbewusst. Unsere Ansichten stimmen in vielen Situationen überein und das verbindet uns sehr.“

Wie er einmal betonte, ist sie seine größte Unterstützerin, aber auch seine schärfste Kritikerin. Radonjic sagte scherzhaft, dass er Monica Bellucci an seiner Seite hat.

„Milica ist Monica Bellucci! Ich scherze oft mit ihr darüber und vergleiche sie mit der berühmten Schauspielerin. Ich prahle vor Leuten, dass ich Monica Bellucci an meiner Seite habe. Nun, Milica ist besser und hübscher als Monica!“, so Radonjic gegenüber dem Medium Informer.

➤ Das Juwel ihrer Liebe ist ihr Sohn Sava, der im Dezember 2020 geboren wurde, und wie der Schauspieler einmal den lokalen Medien sagte, ist Sava ein Junge voller Kraft und Energie.

„Sava ist voller Energie, deshalb jagen wir ihn ständig. Wir versuchen, so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen, auf den Kinderspielplätzen. Am meisten interessiert ihn die Rutschbahn“, schloss Radonjic.