Juzni vetar: Wer ist die mysteriöse Russin?

In der beliebten serbischen Serie „Juzni vetar“ traten in dieser Saison viele ausländische Schauspieler auf, darunter Eric Roberts, der Bruder von Julia Roberts, dann William Baldwin, aber auch Oxana Akinschina – eine berühmte russische Schauspielerin.

Oxana spielt die Figur von Larisa, mit der Petar Maras, gespielt von Milos Bikovic, eine Liebesbeziehung einging und seine Frau Sofija betrog. Aufgrund des unerwarteten Endes der Staffel, in der diese Szenen stattfanden, fragen sich viele Fans der Serie, wer die Russin ist, die die Aufmerksamkeit der Hauptfigur auf sich gezogen hat.

Die blonde Russin, 36 Jahre alt, trat übrigens bereits mit 12 Jahren in die Welt der Schauspielerei ein und debütierte mit dem Film „Schwestern“ auf der Kinoleinwand. In Filmkreisen wurde sie jedoch am bekanntesten, als sie 2004 in der berühmten Serie um den Superagenten Bourne auftrat, in der sie mit Matt Damon spielte.

Oxana gilt als eine der berühmtesten russischen Schauspielerinnen, und das Publikum hatte die Gelegenheit, sie in den Produktionen „Wolfshund“ sowie in der Dating-Trilogie „Acht erste Dates“, „Die acht neuen Dates“ und „Die acht besten Dates“.

Sie hat zwei Ehen hinter sich – mit dem Geschäftsmann Dmitry Litvinov und dem Filmproduzenten Archil Gelovani. Aus erster Ehe hat sie einen Sohn, Filip, aus zweiter Ehe einen Sohn, Constantine, und eine Tochter, Emma.