Pamela Anderson spielt im neuen „Juzni Vetar“- Film mit?

Die berühmteste Blondine und Rettungsschwimmerin, für die Männer auf der ganzen Welt verrückt waren, Pamela Anderson, wird Berichten zufolge im dritten Teil des serbischen Serials „Juzni vetar“ zu sehen sein.

Die US-Schauspielerin Pamela Anderson (55), die kürzlich eine Memoiren- und eine Dokumentation veröffentlichte, in der sie schockierende Details aus ihrem Leben präsentierte, wie das Medium Kurir berichtet, wird im neuen Teil des Serials „Juzni vetar“ zu sehen sein.

Gestern Abend konnten die Zuschauer das Finale der Serie „Juzni vetar: Na granici“ sehen, und im Sommer beginnen sie bereits mit der Arbeit an einer neuen Fortsetzung der Abenteuer von Petar Maras. Die Handlung des neuen Films versetzt die Hauptfiguren außerhalb von Belgrad und des Landes in Abenteuer, die zu Zweifeln über die gegenseitigen Beziehungen sowie Situationen führen werden, in denen die Überlebensmöglichkeiten und der Ausgang ungewiss sind.

Die Ankunft von Pamela als Star des dritten Teils ist für die Leute im Filmgeschäft keine Überraschung, denn sie hat die gleichen Agenten wie ihre Kollegen, die Hollywood-Schauspieler Eric Roberts und William Baldwin. Sie haben die zweite Staffel der Serie gedreht und tolle Eindrücke aus Serbien mitgebracht.

Für das Engagement von Weltstars müssen zwischen 50.000 und einer Million Euro eingeplant werden. Schauspieler werden dann nicht pro Drehtag bezahlt, sondern für die ganze Woche. Ihr Vertrag beinhaltet fünf Drehtage, eine Kostümprobe und eine Pressekonferenz.

Pamelas Preis für eine größere Rolle liegt derzeit nicht über 100.000 Euro pro Woche.

Details zum dritten Teil wollen die Autoren der beliebten Franchise noch nicht verraten: „Es ist wahr, dass es einen großen Star im Film geben wird. Ihren Namen wollen wir erst mit Beginn der Dreharbeiten bekannt geben“, sagte Produzentin Tatjana Zezelj Gojkovic kurz gegenüber besagtem Portal.

Wir erinnern Sie daran, dass Pamela Anderson berühmt wurde, nachdem sie im Februar 1989 für das Cover des Playboy-Magazins ausgewählt wurde. Weltberühmt wurde sie als C.J. Parker in der beliebten Serie „Baywatch“, danach wurde sie zum Sexsymbol.

Pamela beendete ihre siebte Ehe Anfang 2022, als sie bekannt gab, dass sie sich von ihrem Leibwächter Dan Hayhurst scheiden ließ.

Der dritte Teil des Films kommt nächstes Jahr in die Kinos

Der dritte Teil von „Juzni vetar“ soll 2024 in die Kinos kommen und hat bereits staatliche Förderung erhalten. Die Serie mit dem Titel „Juzni vetar: Na granici“ mit 12 Folgen endete gestern Abend, und das umstrittene Ende löste zahlreiche Reaktionen bei Fans des beliebten Duos Maras und Bac aus.

Wie hat Ihnen das Finale dieser Staffel gefallen? Es ist sehr interessant. Ich kann die Fortsetzung kaum erwarten.

Ich mochte es überhaupt nicht. Das Ende der Serie blieb offen.

Ich bin mir nicht einmal sicher, wie mir die Serie gefallen hat. Viele unerwartete Dinge sind passiert. Mal sehen, was als weiter passiert. Ergebnisse