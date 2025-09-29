Kälte-Schock trotz Klimaerwärmung? – Europa droht Eiszeit

Eine riesige Kältezone im Nordatlantik alarmiert Forscher. Der „Cold Blob“ könnte Vorbote eines paradoxen Klimaeffekts sein, der Europa trotz Erderwärmung in die Kälte stürzt.

Während die globale Durchschnittstemperatur kontinuierlich ansteigt, entwickelt sich im Nordatlantik ein gegenläufiger Trend: Eine massive Kältezone, der sogenannte „Cold Blob“ südlich von Grönland, breitet sich aus. Wissenschaftler betrachten dieses Phänomen mit wachsender Sorge, da es auf eine Schwächung der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC – Atlantic Meridional Overturning Circulation) hindeutet. Diese fundamentale Meeresströmung befördert warme Wassermassen aus tropischen Regionen nordwärts und leitet gleichzeitig kaltes Wasser in die Tiefsee und zurück in südliche Gefilde. Europa profitiert erheblich von diesem natürlichen Wärmetransport – ein Mechanismus, der nun gefährdet scheint.

Aktuelle Analysen bestätigen, dass diese Kältezone trotz der globalen Erwärmung stabil geblieben ist und als direkter Indikator für die komplexen Veränderungen der Ozeanzirkulation gilt. Die AMOC hat sich bereits deutlich abgeschwächt und nähert sich der kritischen Schwelle eines potentiellen Kollapses, wobei diese Abschwächung mit einem erheblichen Stabilitätsverlust verbunden ist.

„Zwei Faktoren beschleunigen diesen besorgniserregenden Prozess“, erklärt der Klimaphysiker Dr. Rene van Westen. „Zum einen stört der verstärkte Süßwassereintrag durch Niederschläge und Eisschmelze die Zirkulation. Zum anderen verhindern die steigenden Temperaturen, dass erwärmtes Oberflächenwasser absinken kann.“ Diese Entwicklung könnte bereits in den kommenden Jahrzehnten zu einer paradoxen Situation führen: Trotz globaler Erwärmung müsste Europa mit sinkenden Temperaturen rechnen.

Dramatische Folgen

Die Auswirkungen auf den europäischen Kontinent wären gravierend: Wintertemperaturen könnten um bis zu 10 Grad unter die gewohnten Werte fallen, Frühling und Herbst deutlich kühler ausfallen. Besonders dramatisch träfe es Norwegen, wo Temperaturstürze von bis zu 20 Grad möglich wären. Gleichzeitig würde die südliche Hemisphäre unter noch intensiverer Hitze leiden, da der interkontinentale Wärmeaustausch gestört wäre. Weltweit müsste mit einer Zunahme von Dürreperioden, Überschwemmungen und extremen Wetterereignissen gerechnet werden.

Klimamodelle bestätigen zwar eine starke Abkühlung und Zunahme extremer Wetterereignisse als gesicherte Folgen eines AMOC-Kollapses, konkrete Temperaturrückgänge variieren jedoch je nach Modell und Region erheblich.

Im Gespräch mit der „Bild“ äußert der niederländische Klimaforscher Dr. Rene van Westen eine alarmierende Prognose: „Das Worst-Case-Szenario ist, dass der Kipp-Punkt schon in weniger als 100 Jahren erreicht wird.“ Die von seinem internationalen Forscherteam durchgeführte Studie legt nahe, dass ein vollständiger Kollaps der AMOC nicht nur zu einer Abkühlung Europas führen könnte, sondern zu einer regelrechten Vereisung des Kontinents.

Drohender Kipppunkt

Der Wissenschaftler betont, dass ein Zusammenbruch der Strömung zwar nicht unausweichlich sei. „Aber je mehr sich die Erde erwärmt, desto instabiler wird die AMOC.“ Die meisten Klimamodelle sehen einen vollständigen Zusammenbruch der AMOC jedoch erst nach 2100 als wahrscheinlich an – insbesondere bei anhaltend hohen Treibhausgasemissionen. Dies unterstreicht die Bedeutung rascher Klimaschutzmaßnahmen.

Nur eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen könne den drohenden Kipp-Punkt noch abwenden. Die Faktenlage ist eindeutig: Falls die Strömung zusammenbricht, könnte der vieldiskutierte Klimawandel in Europa ironischerweise in einen massiven Kälteeinbruch münden.