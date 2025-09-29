Chat-Revolution: WhatsApp sprengt Sprachbarrieren mit neuer Funktion

WhatsApp führt ein neues Übersetzungstool ein, das schrittweise für die rund drei Milliarden Nutzer verfügbar wird. Die Messaging-Plattform verspricht mit dieser Funktion eine vereinfachte Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg. Laut WhatsApp soll das Feature zudem helfen, „etwas zu erledigen oder seine wahren Gefühle auszudrücken“.

Plattformspezifische Unterschiede

Die Übersetzungsfunktion kann in Einzelgesprächen, Gruppenchats und Kanälen genutzt werden, wobei sich der Funktionsumfang je nach Betriebssystem unterscheidet. Android-Nutzer erhalten zunächst Zugriff auf sechs Sprachen: Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch. Ein besonderer Vorteil für Android-Anwender ist die Option, ganze Chatverläufe automatisch übersetzen zu lassen, wodurch alle neuen Nachrichten direkt in der gewünschten Sprache erscheinen.

iPhone-Besitzer profitieren dagegen von einer größeren Sprachauswahl mit über 19 verfügbaren Sprachen – darunter auch Deutsch, Türkisch, Ukrainisch, Italienisch und Französisch – müssen jedoch jede Nachricht einzeln zur Übersetzung auswählen.

Lokale Verarbeitung

Um das neue Feature zu nutzen, genügt ein längerer Fingerdruck auf die zu übersetzende Nachricht, gefolgt von der Auswahl der Option „Übersetzen“. Anschließend wählen Nutzer die Ziel- oder Ausgangssprache und laden die entsprechenden Sprachpakete herunter. Die Übersetzungen werden aus Datenschutzgründen lokal auf dem Gerät und nicht auf externen Servern verarbeitet.

⇢ Achtung: Warum dein Ausweis nie auf WhatsApp landen sollte!



Dieser Ansatz gewährleistet, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und der Schutz der Privatsphäre vollständig erhalten bleiben. WhatsApp selbst erhält keinen Zugriff auf die übersetzten Inhalte und es werden keine Daten an externe Server übermittelt.

Vorsprung gegenüber Konkurrenz

Im Vergleich zu anderen Plattformen wie Samsung Galaxy AI oder Google Pixel, die bereits ähnliche Live-Übersetzungsfunktionen bieten, hebt sich WhatsApp durch die native Integration in die App ab. Nutzer benötigen keine externen Apps oder Cloud-Dienste für Übersetzungen – alles funktioniert direkt innerhalb der vertrauten WhatsApp-Oberfläche.