Kanalreiniger & Co.: Diese Berufe hatten die Stars vor ihrer Karriere

Viele prominente Persönlichkeiten mussten vor ihrem Ruhm eine Vielzahl von Jobs ausüben, um ihr Leben zu erleichtern. Diese Tatsache bestätigt, dass der Weg zum Erfolg oft schwierig und gekennzeichnet von Hürden ist.

Vor ihrem ersten Album arbeitete Indira Radic als Krankenschwester in einem Krankenhaus in Zagreb (Kroatien). Während ihres Studiums an der Fakultät für Schauspielkunst gab Ana Stanic Lateinunterricht und bereitete Schüler auf Nachprüfungen vor. Olja Karleusa war als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft von Sängerin Lela Andric tätig. Lela Andric half ihr später dabei, ihr erstes Album herauszubringen. Nina Badric arbeitete auch in einem Bekleidungsgeschäft. Eines Tages kam Dino Dvornik in den Laden und hörte sie singen. Am nächsten Tag bekam sie die Möglichkeit, ihr erstes Album aufzunehmen.

Nada Obric arbeitete 11 Jahre als Juristin in der Gemeinde Sarajevo (Bosnien). Romana Panic war in einer Kaffeerösterei beschäftigt und verkaufte nach dem Krieg Kaffee auf dem Markt. Nadica Ademov, ein Star der „Grand“-Unterhaltungsshow, hat ebenfalls auf dem Markt verkauft. Währenddessen war Goga Sekulic als Radiomoderatorin tätig, während Jana Musiklehrerin im Kosovo war.

Am Ende der Grundschule versuchte sich Toma Zdravkovic als Schauspieler und war Mitglied eines Amateurtheaters in seiner Heimatstadt Pecenjevce bei Leskovac (Serbien). Er arbeitete auch im Krankenhaus von Leskovac, bevor ihn Silvana in einer Kneipe entdeckte, in der er für ausgewählte Gäste sang.

Milos Bojanic verdiente seinen Lebensunterhalt als Direktor eines Verkehrsunternehmens. Moderatorin Sanja Marinkovic arbeitete hingegen in einer Bäckerei.

Sänger Haris Dzinovic musste hart arbeiten und Kanäle graben und Neujahrskarten verkaufen, bevor er seinen Erfolg feiern konnte.

Diese Geschichten zeigen, dass erfolgreiche Karrieren oft aus bescheidenen Anfängen entstehen und dass die Entbehrungen und Höhen und Tiefen, die auf dem Weg liegen, sich am Ende bezahlt machen können.