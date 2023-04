Diese Balkan-Legende hat Nina Badrics Mega-Hit abgelehnt

Der Sänger Zdravko Colic, auch als der „größte Balkanstar“ bekannt, hat in seiner langen und erfolgreichen Karriere zahlreiche Hit-Songs produziert. Doch eines entging ihm – ein sehr erfolgreicher Song, der von Nina Badric im Jahr 2009 aufgenommen wurde und heute zu ihren bekanntesten Stücken gehört: „Da se opet tebi vratim“, dessen Text von Aleksandra Sara Milutinovic geschrieben wurde.

Zdravko Colic hatte danach Milutinovics Talent anerkannt und bald darauf begannen sie zusammenzuarbeiten.

Sara erinnert sich: „Er erkannte, dass der verpasste Song ein Hit war. Kurz darauf wurde einer von meinen Songs auf seinem nächsten Album aufgenommen. Was die Lieder betrifft, gelangen sie immer an der richtigen Stellen, denn ‚es ist nicht wichtig, für wen wir sie machen, sondern für wen sie bestimmt sind‘. Es ist eine Floskel, aber so ist es.“, sagte Sara.

Saras Arbeit mit Colic wurde fortgesetzt, als sie später das Lied „Pamuk“ für ihn schrieb.

Obwohl Nina Badric bereits eine bekannte Sängerin war, produzierte sie nach diesem Lied eine ganze Serie von Hits wie „Vise smo od prijatelja“, „Sanjam da smo skupa mi“, „Nebo“, „Dan D“, „Dani i godine“ und „Rekao si“.

Dies zeigt, dass selbst erfolgreiche Künstler wie Colic immer noch neue Talente entdecken können, die dazu beitragen, ihre Karrieren weiterzuentwickeln.