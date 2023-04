Opa erschießt Einbrecher und muss vor Gericht

Ljubomir Mitev aus dem mazedonischen Dorf Kojkovo bei Kratovo wurde im Jahr 2019 von Mordvorwürfen freigesprochen. Im Jahr 2013 hatte er auf zwei Räuber geschossen, von denen er einen tödlich verletzte.



Die beiden Männer drangen in das kleine Haus des damaligen 79-jährigen Großvaters Ljube ein und überfielen ihn und seine Frau stundenlang, forderten sie auf, ihnen zu sagen, wo sie ihre Wertsachen aufbewahrten. Der Überfall ereignete sich am 27. Februar 2013 in ihrem bescheidenen Haus im Bergdorf Kojkovo, als die beiden Eindringlinge, Zoran Zlatkov (28) und der verwundete Borco Ivanov (30), gewaltsam in ihr Haus eindrangen. Sie steckten dem Großvater Ljube eine Plastiktüte in den Mund, schlugen ihn auf den Boden und fesselten ihn mit einem Seil an einen Stuhl, während sie seine Frau mit einer Decke bedeckten und ihr Schmerzen zufügten. Als sie in einen anderen Raum gingen, um nach Geld zu suchen, nutzte er ihre Unaufmerksamkeit und flüchtete. Er ging in den Keller und holte die Jagdwaffe seines Vaters, mit der er auf die Räuber schoss, wobei er Zlatkov tötete und Ivanov verletzte. Der verletzte Räuber Ivanov wurde zu einer Gefängnisstrafe von 8 Jahren verurteilt.

Die Öffentlichkeit war empört, als Ljubomir Mitev wegen Mordes angeklagt wurde.

Sein Verteidigungsteam bestand darauf, dass es sich um einen klaren Fall von Notwehr handelte. Im Jahr 2015 wurde er wegen Mordes und illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Der Prozess gegen Großvater Ljube zog sich hin, da im April desselben Jahres aufgrund bestimmter Fehler auf Antrag seiner Anwälte die Anklage zurückgezogen und der Fall erneut untersucht wurde. Während des gesamten Prozesses forderte die Öffentlichkeit einen Freispruch für Ljubomir Mitev, da er von den Gewalttätern in seinem Haus angegriffen worden war und aus Notwehr geschossen hatte, um sich und seine Frau zu schützen.

Schließlich wurde die Anklage wegen Mordes zurückgezogen und er bekam stattdessen eine Bewährungsstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes.

“Dies ist ein großer Sieg für die Rechtsstaatlichkeit. Dies kann als Musterbeispiel für Notwehr dienen. Wir hoffen, dass die Staatsanwälte keine Berufung einlegen werden und dass Ljubomir Mitev sein Leben in Frieden leben kann”, sagte Anwalt Hristijan Georgievski. Er war mit dem Urteil zufrieden und sagte: “Dies ist ein großer Sieg im Namen der Gerechtigkeit nach einem sechsjährigen juristischen Kampf.”