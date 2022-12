Karaoke, Notruf, Sattelit – Apple Updates für iPhones ab Dezember

Noch im Dezember plant Apple die Veröffentlichung von iOS 16.2. Eine ganz neue App und eine Karaoke-Funktion kommen hinzu – aber auch eine gewaltige Einschränkung. Ein Extra-Goodie hat Apple für deutsche Nutzer:innen mit einem iPhone der neuesten Generation.

Den neuesten Release-Candidate der nächsten iPhone-Version iOS 16.2 hat Apple fertiggestellt. Jeder iPhone-Nutzer:in wird noch in diesem Jahr also die neueste iOS-Version als Softwareupdate angeboten bekommen.

Das Update wird weitere Funktionen für alle nachreichen, die es nicht in das Final-Release geschafft haben, von Apple jedoch als “große iOS-16-Neuheit” verkauft wurden. Zum Beispiel werden sich iPhone-Nutzer:innen auf eine neue Whiteboard-App namens Freeform mit iOS 16.2 freuen.

“Ihre Ideen zum Leben erwecken” verspricht diese App. So können Sie eigenständig oder im Team Projekte skizzieren, ein Moodboard erstellen oder eine Brainstorming-Sitzung auf einer flexiblen Leinwand starten, die fast alle Arten von Dateien unterstützt. Mit iCloud bleiben alle Ihre Boards synchronisiert, unabhängig davon ob Sie auf Ihrem Mac, iPad oder iPhone arbeiten.

Apple Music Sing: Karaoke-Funktion für iPhone

Ein Karaoke-Feature, basierend auf der Live-Text-Funktion wird im Musik-Streaming-Dienst Apple Music integriert. Nutzer:innen können mit dem neuen Feature bei ihren Lieblingssongs mit synchronisierten Songtexten und anpassbarem Gesang mitsingen.

Dazu bietet Apple Music Sing verschiedene Ansichten für Songtexte. Fans können so den Front- oder Hintergrundgesang übernehmen oder alternativ im Duett singen.

Die einzige Voraussetzung für “Apple Music Sing” ist ein bestehendes Apple-Music-Abonnement.

iOS 16.2: Neuerungen – aber eine Einschränkung

Neue Sperrbildschirm-Widgets für den Schlafmodus und die rechtzeitige Tabletten-Einnahme sollen angeboten werden. Einige Bugs werden zum Beispiel in der Kamera-App behoben sowie ein neuer “Einfach”-Modus in den Bedienhilfen hinzugefügt.

Doch diese ungewohnte Beschränkung bringt iOS 16.2 mit sich: In China hatte Apple zunächst den freien Empfang von AirDrop-Datenübertragungen auf dem iPhone zeitlich begrenzt. Deutsche Nutzer:innen sollen nun auch von der Beschränkung betroffen sein. Was sich genau ändern wird: Die AirDrop-Option “Für jeden” wird in den Einstellungen ab iOS 16.2 nur noch die Option haben, dass der Empfang für maximal 10 Minuten geöffnet ist.

Neues iPhone-Feature im Dezember: Satelliten-Funktion startet in Deutschland

Die neue Apple-Funktion “Emergency SOS via Satellite” wird auf allen iPhone 14-Modellen verfügbar sein. Nachrichten, GPS-Koordinaten, Akkustand und hinterlegte medizinische Daten können so per Satellit an Notdienste von Benutzern gesendet werden, während sie sich außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung befinden. Laut Apple dauert die Datenübermittlung schon bei optimalen Bedingungen bis zu 15 Sekunden. Sind die Umweltbedingungen schlechter können sogar Minuten vergehen, bis der Notruf abgesetzt werden kann.

Wer seinen Aufenthaltsort Freunden und Familien sogar bei beschränktem Mobilfunknetz senden möchte, kann die Wo-ist-App öffnen und den Standort über Satellit teilen.

In den USA und Kanada ist die Funktion seit kurzem für Nutzer:innen freigeschaltet und für Käufer:innen eines iPhone 14 die ersten zwei Jahre kostenlos. Die SOS-Funktion sollen Nutzer:innen aus Frankreich, Deutschland, Irland und Großbritannien aber noch in diesem Jahr ebenfalls erhalten.

iOS 16.2.0: So bekommen Sie es

Spätestens im Dezember soll die iOS 16.2 final erscheinen. Wer es gar nicht mehr erwarten kann, kann sich die neueste iOS-Version über die bereits angebotene öffentliche Beta-Version holen.

Der schnellste Weg das iPhone auf die jeweils neueste Final-Version zu aktualisieren verläuft über das Gerät selbst:

1. Öffnen Sie die “Einstellungen”-App auf Ihrem iPhone und wählen Sie den Menüpunkt “Allgemein” aus.

2. Tippen Sie jetzt auf “Softwareupdate”, damit das iPhone nach vorhandenen Updates sucht.

3. Ist eine neue Version verfügbar, klicken Sie unten auf den Button “Laden und installieren”.

4. Wird das Update heruntergeladen, bekommen Sie anschließend eine Meldung, dass Ihr iPhone in wenigen Sekunden neu gestartet wird. Nun kann es einige Zeit dauern, bis die Installation abgeschlossen ist. Dass hierbei mehrfach Ladebalken und das Apple-Logo erscheinen, ist völlig normal.

Alternativ, wie etwa bei Problemen mit dem Update am Gerät, lässt sich das iPhone am PC oder Mac updaten.