Polizistin bot einen „Dreier“ für ein iPhone 13 an

Eine 27-jährige serbische Polizistin wurde festgenommen, nachdem sie einem Mann und einer Frau Oralsex im Austausch gegen ein iPhone 13 angeboten hatte.

Wie die Zeitung “Blic” veröffentlicht hat, wurde die Polizistin angezeigt, weil sie mit einem Mann und einer Frau eine Absprache getroffen hatte, mit ihnen Oralsex gegen “Bezahlung” in Form eines iPhone im Marktwert von 800 bis 1000 Euro zu haben.

Gegen die Polizistin wurde Anzeige erstattet, allerdings habe ihr Verteidiger bei dem zuständigen Verwaltungsstrafrichter eine Ausnahme beantragt, so dass die Hauptverhandlung, bei der die Verteidigung ihre Argumente vortragen sollte, bis zur Entscheidung über die Ausnahme durch den Präsidenten des Verwaltungsstrafgerichtshofs verschoben werde.

Die Festnahme der Polizistin sei die Folge einer Affäre, die Ende August ans Tageslicht gekommen war, als in den sozialen Netzwerken schockierende Porno-Aufnahmen der Polizistin aufgetaucht waren. Eine dieser Aufnahmen zeige die schwarzhaarige junge Frau in Kadetten-Uniform der Polizeischule (COPO) in Sremska Kamenica (Serbien), die auf einer Toilette einen Kollegen oral befriedigt.

Ein weiteres Video zeigt dieselbe junge Frau, wie sie in der Umkleide der Polizeischule Oralsex an einer Banane simuliert.

Außerdem waren zwei Monate zuvor weitere Fotos und Videoaufnahmen im Internet aufgetaucht, die die schwarzhaarige Polizistin in Sex-Posen mit einer blonden Frau zeigen. Auf manchen der Bilder tragen die beiden Frauen SM-Kleidung.

Die meisten umstrittenen Porno-Aufnahmen sollen bereits vor einigen Jahren entstanden sein, als die betreffende Polizistin noch in Ausbildung war, bevor sie bei der serbischen Polizei in den Dienst ging.

Die junge Polizistin stammt laut inoffiziellen Angaben aus dem Süden Serbiens und soll nach abgeschlossener Ausbildung als Verkehrspolizistin auf der Autobahn eingesetzt worden sein.

Nachdem die Videos und Fotos in die Öffentlichkeit gelangt waren, wurden Ermittlungen eingeleitet, im Zuge welcher zuerst die Freundin der Polizistin festgenommen worden war. Sie gestand, dass sie Prostitution nachginge und gab sogar die Namen ihrer Auftraggeber an.

Lesen Sie auch: Flüchtlingszelte sorgen für Autobahnsperre in Österreich Das Aufstellen der ersten Zelte zur Versorgung von Flüchtlingen

Neue Drohung für Österreich: Armut Österreichs Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch sagt, er mache sich keine Sorgen mehr über Corona

Jugoslawienkrieg als Schablone für Ukrainekrieg? Der russische Botschafter in Österreich warnt in einem Artikel vor den Folgen der illegalen Waffen in der EU.