Mutter und Sohn veröffentlichten Sexfotos der Ex-Freundin

Der 23-jährige Matthew Cooper-Collyer aus Wiltshire (Großbritannien) und seine 41-jährige Mutter Lynda Collyer wurden schuldig gesprochen, weil sie dem Vater von Matthews Ex-Freundin deren privaten Sexfotos und Videos geschickt haben.

Nach der Trennung von der Freundin war Cooper-Collyer auf Vorschlag seiner Mutter eingegangen, Sexfotos und Videos seiner Ex-Freundin an deren Vater zu schicken und zwar kurz vor dem Geburtstag des Opfers.

Seine Mutter habe behauptet, dass eine Freundin vorhätte, sein Leben durch falsche Beschuldigungen zu ruinieren, sagte der Täter vor Gericht aus. Cooper-Collyer habe daraufhin die besagten Videos und Fotos mit seiner Mutter geteilt, die diese an den Vater des Opfers weitergeleitet habe.

Beide wurden vom Gericht wegen der Veröffentlichung privater Sexualfotos mit dem Ziel, das Opfer in Bedrängnis zu bringen, für schuldig befunden. Die Mutter hat die Straftat eingestanden, genauso die Straftat der mutwilligen Kommunikation, die ihr ebenfalls zur Last gelegt wurde. Der Schuldspruch wird am 12. Jänner 2023 erwartet.

