Die Niederländer galten lange Zeit als die Nation mit den weltweit größten Männern, doch die Daten einer aktuellen Studie aus diesem Jahr zeigen, dass die Niederländer von den Bewohnern der Region um die Dinara-Gebirgskette, die sich über mehrere Nachfolgeländer des Jugoslawien erstreckt, in den Schatten gestellt wurden. Hier stehen die Montenegriner als die wahrscheinlich größten Männer der Welt hervor.

Die Körpergröße der Bewohner des Dinara-Raums fasziniert die Anthropologen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. So zeigt ein Artikel der tschechischen und montenegrinischen Forscher mit dem Titel „Grafische Darstellung der Berge der Riesen“ das vollständigste Bild der Unterschiede in der Körpergröße der Völker am Balkan, insbesondere zwischen Jugoslawien und Albanien.

Laut der Studie sind die 18-jährigen Bewohner Montenegros mit einer durchschnittlichen Körpergröße von 182,9 cm die größten Männer der Welt und übertreffen die gleichaltrigen Niederländer, die eine durchschnittliche Körpergröße von 182,4 cm aufweisen.

Im Vergleich mit den benachbarten Regionen stehen die jungen Montenegriner allerdings nicht stark heraus. Ein achtzehnjähriger Mann aus Dalmatien (Kroatien) ist im Schnitt 183,7 cm groß, in der Herzegowina (Bosnien-Herzegowina) erreichen die jungen Männer eine durchschnittliche Körpergröße von 183,4 cm. In einem kleinen Landstreifen, der Dalmatien über die Südherzegowina mit Montenegro verbindet, beträgt die durchschnittliche Körpergröße sogar mehr als 184 cm.

Trotz der markanten Körpergröße in den erwähnten Regionen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina, liegt der Durchschnitt dieser beiden Länder doch etwas niedriger. Die regionalen und sogar lokalen Unterschiede in der Körpergröße der Männer waren allerdings bereits den militärischen Administratoren von Österreich-Ungarn bekannt, die diese Daten über ihre Rekruten erfassten.