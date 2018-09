Karatekick: Zlatan Ibrahimović erzielt 500. Karrieretor (VIDEO)

Mit 36 Jahren hat Zlatan Ibrahimović sein 500. Karrieretor geschossen. Dies haben vor ihm nur zwei weitere Fußballer geschafft.

Der schwedische Fußballer Zlatan Ibrahimović hat das 500. Tor seiner Profi-Karriere erzielt. Beim Auswärtsspiel der LA Galaxy gegen Toronto FC feierte der Fußball-Profi seinen Jubiläumstreffer, berichtet „Spiegel“. Nach Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ist Ibrahimović der dritte aktive Fußballer, der diesen Rekord erreichte.

Kurz vor der Halbzeit schoss der Schwede mit Balkan-Wurzeln seinen 500. Treffer. In der 43. Minute verwandelte Ibra eine Flanke seines Mitspielers per Karatekick zum 1:3. Im März wechselte Zlatan Ibrahimović von Manchester United in die USA. In der Major League Soccer-Saison traf er 17. Tore. Trotz Ibras Jubiläumstor verlor Los Angeles das Spiel mit (3:5).

„Es ist natürlich nicht schön zu verlieren. Aber ich freue mich, dass Toronto für immer als mein 500. Opfer in Erinnerung bleiben wird“, sagte Ibrahimovic anschließend beim TV-Sender TSN. Bei Twitter feierte er sich als „God of Goals“ (deutsch: Gott der Tore). Auch auf Instagram postete der bescheidene Ibra ein Bild, dass bereits über 1,3 Millionen Mal geliked wurde.