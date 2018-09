Kannibale aus Bosnien tötet eigene Mutter und verspeist ihre Leiche (VIDEO)

Das Gericht des Kantons Una-Sana ordnete ein psychologisches Gutachten des 33-Jährigen, sowie weitere Ermittlungen an, um die grausame Bluttat bestmöglich aufklären zu können.

Es waren Szenen wie aus einem Horrorfilm, als die Polizeibeamten die verbleibenden Körperteile der ermordeten Nasiha Velić aus Baštra (Bosanska Krupa) ausgruben. Sabahudin, der Sohn der 60-Jährigen gestand die Tat. Nun kamen weitere Details zu diesem tragischen Familienmord ans Tageslicht. Der Verdächtige soll seine Mutter nicht nur getötet, sondern auch ihre Leichenteile verspeist haben.

Wie der Sarajevoer „Dnevni Avaz“ am Sonntag berichtete, wurde Sabahudin Velić (33) wegen Mordes an seiner eigenen Mutter abgeführt. Die Tatwaffe soll eine Axt gewesen sein. Laut des bosnischen Mediums, soll er die Bluttat eiskalt gestanden haben: „Ich habe meine Mutter geschlachtet und ihren Körper in zwei geteilt.“

10 Tage lang Körperteile gegessen

Nicht nur die Emotionslosigkeit, mit welcher der mutmaßliche Täter den Mord beschrieb, ließ den Polizeibeamten das Blut in den Adern gefrieren. Zum Entsetzen der Beamten gestand der 33-Jährige, den Körper seiner toten Mutter zerstückelt und einige Teile davon über zehn Tage hinweg gegessen habe. Den Rest der Leiche habe er verbrannt und rund um das Haus vergraben.

„Schwarze Magie“

Auf die Frage der Polizisten, was ihn zu dieser Tat bewegte, antwortete er, dass er unter dem Einfluss schwarzer Magie stehe und ihn unbekannte Wesen dazu gezwungen hätten. Nach der Einvernahme fuhren die Ermittler, zusammen mit dem Verdächtigen, zurück zum Haus, um die verbleibenden Leichenteile auszugraben. Einige Bagger gruben das gesamte Gelände um, und stießen auf einige Körperteile der ermordeten 60-Jährigen.

In Kürze soll ein psychologisches Gutachten folgen, sowie weitere Ermittlungsergebnisse vorliegen, bevor sich Sabahudin Velić wegen Mordes und Kanibalismus vor Gericht verantworten muss.

