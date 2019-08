Karibische Schönheiten am Balkan: Das sind die 15 schönsten Strände (GALERIE)

Teile diesen Beitrag:







In den letzten Jahren boomen die touristischen Sehenswürdigkeiten in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Romantische Strände, atemberaubendes und türkisblaues Meer, wunderschöne Naturgebiete – und KOSMO zeigt dir die 15 schönsten Strände des Balkans:

Vela Plaža Baška (Insel Krk, Kroatien)

Eine der beliebtesten Inseln Kroatiens ist Krk und das liegt wohl an erster Linien an den zahlreichen Traumstränden. Der Kiesstrand Vela Plaža Baška ist zwei Kilometer lang und liegt in der Kvarner Bucht, die über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Der Sand ist wie ein weicher Teppich mitten im Meer – je tiefer ihr hier ins Wasser geht, desto weicher wird der Sand.

Auf den nächsten Seiten findest du den Rest der schönsten Strände auf dem Balkan.