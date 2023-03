Polizei nimmt Balkan-Reinigungskraft wegen Diebstahl fest

Mitte Februar erstatteten eine 61-jährige Frau und ihre 27-jährige Frau eine Anzeige wegen Diebstahls, da die neue Reinigungskraft der beiden Frauen Wertgegenstände aus den jeweiligen Häusern während der Dienstleistung gestohlen haben soll.

Wien-Penzing: Die Identität der mutmaßlichen Täterin blieb zunächst unbekannt. Es wurde jedoch ein weiterer Termin für den Dienstag mit ihr vereinbart. Nachdem die Frau die Wohnung der 27-Jährigen verlassen hatte, wurde sie von Polizisten aufgehalten und durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden Wertgegenstände der 27-Jährigen bei ihr gefunden und sichergestellt.

Die 31-jährige rumänische Staatsangehörige wurde unverzüglich zur Vernehmung in eine Polizeiinspektion gebracht. Allerdings verweigerte sie die Aussage, woraufhin die Staatsanwaltschaft Wien anordnete, dass sie in eine Justizanstalt gebracht werden soll. Dort wird sie weiterhin in Gewahrsam gehalten.