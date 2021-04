Kein Mann fürs Leben: Diese 3 Sternzeichen wollen nie heiraten

Die Beziehung läuft perfekt und eigentlich wartest du nur noch auf den Antrag? Achtung, denn bei diesen Sternzeichen-Männern könntest du vielleicht ewig warten…

Eigentlich scheint in der Beziehung alles perfekt zu sein, was euer Zusammensein nur noch schöner machen könnte wäre ein Heiratsantrag deines Auserwählten und der Schritt vor den Traualtar. Doch irgendwie will er einfach nicht heiraten. Vielleicht liegt es aber auch am Sternzeichen. Denn diese drei Männer werden wohl nie „Ja“ sagen.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit und die gibt er nur ungern auf. Er will sich von nichts und niemandem einschränken lassen. Und der Gedanke an eine Hochzeit und den ewigen Bund der Ehe löst bei den meisten Schütze-Männern Panik aus.Deshalb bleibt er lieber für den Rest seines Lebens alleine, bevor er das Gefühl hat, er muss Kompromisse eingehen und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Allerdings könnte die Richtige, die sich als Liebe seines Lebens entpuppt, ihn vielleicht doch dazu bringen, sein Konzept der Ehe neu überdenken und trotzdem den großen Schritt zu wagen.

