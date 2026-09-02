Ausverkauft, begehrt, unerreichbar: Ein einziges Konzert sorgt in ganz Bosnien für Aufruhr – und das Warten hat gerade erst begonnen.

Mehr als einen Monat vor dem Konzerttermin ist kein einziges Ticket mehr zu haben: Der Auftritt von Jala Brat und Buba Corelli am 9. Oktober in Tuzla ist restlos ausverkauft. Es handelt sich dabei um das einzige Konzert des Duos im Rahmen der GOAT Tour, das 2026 in Bosnien und Herzegowina stattfindet – ein Umstand, der unter Fans im ganzen Land für enormen Andrang gesorgt hat.

Wer leer ausgegangen ist, macht seinem Frust inzwischen in den sozialen Netzwerken Luft. Zahlreiche Fans fordern dort einen zweiten Termin – ob dieser zustande kommt, ist bislang nicht bekannt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

GOAT Tour Europa

Jala Brat und Buba Corelli gehören seit über einem Jahrzehnt zu den prägenden Kräften der regionalen Musikszene. Ihre Songs zählen zu den meistgestreamten im gesamten Balkanraum, ihre Konzerte füllen europaweit große Hallen.

Die aktuelle GOAT Tour, ins Leben gerufen von der Plattform Music Week Concerts und organisiert von SKYMUSIC, gilt als eine der bedeutendsten Tourneen, die die regionale Szene bislang hervorgebracht hat. Gestartet war sie im November des Vorjahres mit zwei ausverkauften Abenden in Skopje – seither hat sie weite Teile Europas erfasst und macht in mehr als zehn Arenen Station.

Zehntausende Besucherinnen und Besucher haben die Tour bislang angezogen.