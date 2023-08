Kein Zucker? So gefährlich ist Cola Zero wirklich!

Die vermeintlich gesündere Wahl – Cola Light oder Cola Zero – könnte sich als Trugschluss entpuppen. Beide Getränke enthalten zwar keinen Zucker, doch ihre Süßstoffe könnten ebenso gesundheitsschädlich sein wie der in der klassischen Coke enthaltene Zucker.

Coca-Cola, ein Getränk, das weltweit bekannt und beliebt ist, birgt in einem 250 ml Glas satte 27 Gramm Zucker und fasst beinahe 95 Kalorien. Im Kontrast dazu stehen Coca-Cola Light und Coca-Cola Zero, die beide gänzlich ohne Zucker auskommen und weniger als eine Kalorie pro 250 ml Glas aufweisen.

Der entscheidende Unterschied liegt in den Inhaltsstoffen. Während die klassische Coke ihren süßen Geschmack dem natürlichen Zucker verdankt, setzen Light und Zero auf einen Mix aus Aspartam, Natriumcyclamat und Acesulfam K. Doch auch wenn diese Getränke zuckerfrei sind, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie gesünder sind.

Gesundheitsrisiken

Eine Langzeitstudie der Universität Iowa hat gezeigt, dass Frauen, die mindestens zweimal täglich Cola Light oder Cola Zero konsumieren, ein um bis zu 30 Prozent erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen. Diese können sich in Form von hohem Blutdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall manifestieren. Erschreckenderweise liegt das Risiko, an einer vergleichbaren Krankheit zu sterben, sogar 50 Prozent höher als bei Frauen, die weniger oder keine Light-Produkte konsumieren.