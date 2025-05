Keine Lenkberechtigung: 28-Jähriger überfährt Kollegen mit Bagger – tot

Tödliches Drama am Wörthersee: Ein Baggerfahrer ohne gültige Lenkberechtigung erfasste seinen 63-jährigen Kollegen bei Hangarbeiten. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Bei Bauarbeiten an der Wörthersee Süduferstraße kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall. Ein 63-jähriger Arbeiter aus Klagenfurt wurde von einem Bagger erfasst und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 28-jährige Baggerfahrer aus Völkermarkt in Kärnten besaß keine gültige Lenkberechtigung und muss sich nun vor den Behörden verantworten. Aufgrund des Unfalls musste die Süduferstraße (L96) für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Unfallhergang

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr während Hangarbeiten im Bereich Auen. Der 28-Jährige bediente das Baugerät und bemerkte offenbar nicht, dass sich der ältere Kollege in unmittelbarer Nähe aufhielt. Nach dem Unfall reagierte ein weiterer anwesender Mitarbeiter umgehend und alarmierte die Rettungskräfte. Trotz sofortiger Erstversorgung am Unfallort und raschem Lufttransport mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt konnte das Leben des 63-Jährigen nicht gerettet werden.

Rechtliche Folgen

Laut Polizeibericht verfügte der Baggerfahrer nicht über die für diese Baumaschine erforderliche Lenkberechtigung der Klasse F. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Gegen den 28-Jährigen wurde sowohl bei der Bezirkshauptmannschaft Villach als auch bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Anzeige erstattet.

Die Ermittlungen zum exakten Hergang des Unfalls dauern an.