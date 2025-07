Kiloweise Kokain in Wohnung: Polizei nimmt serbisches Dealerduo fest

Von der kleinen Übergabe zum großen Fund: Polizisten beobachteten zwei Männer beim Kokainverkauf und stießen anschließend auf ein Drogenlager im Wert von 300.000 Euro.

Nach einer Drogenübergabe klickten in Wien-Meidling die Handschellen für zwei mutmaßliche Dealer. Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hatten die beiden Männer im Alter von 27 und 33 Jahren bereits unter Beobachtung, als sie eine kleine Menge Kokain an einen Käufer übergaben. Obwohl die Verdächtigen keinen festen Wohnsitz in Wien hatten, fanden die Ermittler bei ihnen den Schlüssel zu einer Wohnung in Meidling, wie ein Polizeisprecher gegenüber der APA (Austria Presse Agentur) erklärte.

Beachtlicher Drogenfund

Die anschließende Durchsuchung der Wohnung förderte ein beachtliches Drogenlager zutage. Insgesamt stellten die Beamten rund 3,5 Kilogramm Kokain, 11,6 Gramm Marihuana sowie Bargeld in Höhe von 8.900 Euro sicher. Laut der polizeilichen Mitteilung vom Dienstag beläuft sich der geschätzte Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Suchtmittel auf bis zu 300.000 Euro.

Für die beiden serbischen Staatsbürger endete der Einsatz mit einer Überstellung in eine Justizanstalt.

Der mutmaßliche Abnehmer der Drogen wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.

Spezialeinsatzgruppe gegen Straßenkriminalität

Der erfolgreiche Einsatz geht auf das Konto der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Diese Spezialeinheit der Wiener Polizei besteht aus vier Teams mit jeweils 20 zivilen Beamtinnen und Beamten. Zwei dieser Gruppen konzentrieren sich gezielt auf die Bekämpfung von Suchtmittelkriminalität in der Bundeshauptstadt. Die Ermittler arbeiten hauptsächlich in Zivil und setzen auf verdeckte Observationen sowie gezielte Zugriffe an bekannten Drogen-Hotspots und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren kann die EGS Wien auf eine beachtliche Bilanz zurückblicken: 25.000 Festnahmen, Sicherstellung von 570 Kilogramm harter Drogen und Beschlagnahme von 6,2 Millionen Euro Bargeld. Die Spezialisten arbeiten eng mit dem Landeskriminalamt und dem Bundeskriminalamt zusammen, um organisierte Tätergruppen effektiv zu zerschlagen.

📍 Ort des Geschehens