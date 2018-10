Kim Kardashians Beauty-Guru steht auf albanisches Modelabel (FOTO)

Der Montenegriner Mario Dedivanović ist längst als absoluter Make-Up-Mogul bekannt. Neben Kim Kardashian verschönert er auch unzählige andere Weltstars. Sich selbst schmückt er immer häufiger mit Kleidungs- und Schmuckstücken eines albanischen Modelabels.

LESEN SIE AUCH: Kim Kardashian launcht Kosmetiklinie mit Beauty-Guru vom Balkan! (VIDEO) Nach unglaublichen zehn Jahren des Wartens realisieren Realitystar Kim Kardashian und ihr Make-up-Artist des Vertrauens Mario Dedivanović endlich ihr gemeinsames Beauty-Projekt.

Überall auf der Welt ist Reality-Star Kim Kardashian West für ihren Look bekannt. Dezent und halbwegs natürlich ist die Devise. Ihr Gesicht traut sie dabei nur einem an: Mario Dedivanović. Der New Yorker mit montenegrinischen Wurzeln postet neben unzähligen Fotos seiner Muse Kim auch immer häufiger Symbole seiner Balkan-Wurzeln auf Instagram. So lud er unlängst ein Foto hoch, auf dem er eine Kette mit einem Doppeladler der internationalen albanischen Marke SERMA trägt.

Dass er trotz Megaerfolg auf der ganzen Welt seine Balkan-Wurzeln niemals vergessen würde, bewies er zudem auch mit dem Kauf eines Grundstücks in Montenegro, das direkt an Albanien grenzt. Sein Vater sei dort aufgewachsen und habe sich immer gewünscht dieses Stück Land zu besitzen – Mario erfüllte ihm diesen Wunsch vergangenes Jahr und teilte seine Freude mit seinen Fans auf Instagram.

Auf der nächsten Seite seht ihr den Make-Up-Artist und seine liebsten SERMA-Stücke: