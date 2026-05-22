Kinder auf Straße ausgesetzt: Mutter und Stiefvater im Café gefasst

Zwei Kleinkinder allein auf einer Straße – ihr Schicksal erschüttert Portugal. Jetzt sind die Verantwortlichen gefasst.

In einem Café in Fátima sind die beiden Erwachsenen gefasst worden, die zuvor zwei Kleinkinder im Alter von drei und fünf Jahren auf einer portugiesischen Straße zurückgelassen hatten. Die Mutter sowie der Stiefvater der Geschwister hielten sich dort bereits seit mehreren Stunden auf und hatten gerade zu Mittag gegessen, wie CNN Portugal berichtete.

Ein Passant bemerkte das Paar auf der Caféterrasse und verständigte die Behörden. Ihr Fahrzeug mit französischem Kennzeichen stand vor dem Lokal geparkt. Bei der Festnahme durch die Nationalgarde äußerten sich die beiden nicht zu dem Vorfall. Wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Kindesvernachlässigung müssen sie sich nun vor der Justiz verantworten, teilten die Behörden mit.

Kinder ausgesetzt

Dem Vorfall war eine Entführung vorausgegangen: Die Mutter hatte die beiden Brüder in Frankreich mitgenommen und sie schließlich nach Portugal gebracht, wo sie die Kinder mitten auf der Nationalstraße 253 zwischen Alcácer do Sal und Comporta im Distrikt Setúbal aussetzte. Den Kindern wurde erklärt, sie sollten im Wald nach Spielzeug suchen. Als Proviant hatten die Kleinen lediglich Kekse, Obst und eine Flasche Wasser bei sich.

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal localizados pela GNR https://t.co/oiz6sBAMJl — CNN Portugal (@cnnportugal) May 21, 2026

Die Entführung hatte bereits zehn Tage vor dem Auffinden der Kinder stattgefunden. Nach ihrer Entdeckung wurden die Geschwister zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert und anschließend in staatliche Obhut gegeben. Da die Kinder in Portugal über keinerlei Verwandte verfügen, ordnete ein Gericht ihre Unterbringung in einer Pflegefamilie an.

Weiterer Sohn

Darüber hinaus soll die Frau in Frankreich einen 16-jährigen Sohn zurückgelassen haben. Dessen Vater, von dem sie getrennt lebt, meldete sich inzwischen selbständig bei der Polizei. „Er versteht es genauso wenig wie alle anderen“, sagte Staatsanwalt Richert laut dem Bericht.