Kinder in Todesgefahr! Rettungskräfte kämpfen gegen die Zeit

In Pakistan kämpfen Rettungskräfte gegen die Zeit, um acht Kinder und zwei Erwachsene zu retten, die in einer Seilbahn gefangen sind. Die Seilbahn hängt fast 400 Meter über einer Bergregion im Nordwesten des Landes. Die Kinder waren auf dem Weg zur Schule, als das Unglück passierte.



In der Provinz Hjber Pachtunhva in Pakistan hat sich am Dienstagmorgen ein dramatisches Ereignis ereignet. Acht Kinder und zwei Erwachsene sind in einer Seilbahn gefangen, die fast 400 Meter über dem Boden in einer Bergregion hängt. Die Kinder waren auf dem Weg zur Schule, als das Unglück passierte. „Die Kinder waren auf dem Weg zur Schule in der Provinz Hjber Pachtunhva, als eines der Seilbahnen am Dienstag um 9 Uhr Ortszeit brach“, berichtet Rettungsoffizier Bilal Ahmad Faizi.

Schulweg für Kinder in abgelegenen Gebieten

Die Seilbahn, die zwei Siedlungen in der Region verbindet, läuft über zwei Kabel, von denen eines gebrochen ist. Viele Kinder, die in abgelegenen und bergigen Teilen der Provinz leben, sind auf Seilbahnen angewiesen, um zur Schule zu gelangen.

Schwierigkeiten bei der Bergung der Eingeschlossenen

Die Rettungsbemühungen gestalten sich als äußerst schwierig. Tanveer Ur Rehman, ein lokaler Beamter des Bezirks Batagram, erklärt die Komplexität der Situation: „Die Gondel hängt 365 Meter über dem Boden. Rettungsbemühungen sind ohne Hubschrauber unmöglich und erfahrene Rettungskräfte sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Rettung reibungslos verläuft.“

Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens

Die Rettungskräfte arbeiten mit Hochdruck an der Bergung der eingeschlossenen Personen. Die genauen Ursachen des Unfalls sind derzeit noch unklar und werden untersucht. Die Situation bleibt angespannt, während die Rettungskräfte alles daran setzen, die Kinder und Erwachsenen sicher zu bergen.