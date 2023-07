Sanja: Karatemeisterin, Pädagogin und Mutter von acht Kindern

Sanja, die umwerfende Brünette mit einem jugendlichen Lächeln, hat eine beachtliche Liste von Titeln: Mutter von acht Kindern, Karatemeisterin und Pädagogin. Sie hat ihre Sportkarriere für ihre heilige Verbindung mit ihrem Mann Zoran aufgegeben, und sie würde nicht einen einzigen Tag anders machen. Mit acht Kindern ist ihre Familie weniger ein Haushalt und mehr ein fleißig funktionierendes Orchester der Organisation.

Wenn man bedenkt, dass diese Frau einen schwarzen Gürtel in Karate besitzt, kann man sich die Willensstärke, Ausdauer und Furchtlosigkeit vorstellen, die sie besitzt, um etwas zu versuchen, das viele für riskant halten würden. Wie Sanja erzählt, war es selten, dass das Kata-Team, bestehend aus ihr und ihren zwei Schwestern – Vanja, die Zwillingsschwester, und Bogdanka – dem Wettkampfplatz betrat. Sie wiegelten alle Wettbewerbe ab und trotz der sechs Kinder fehlte es ihnen nicht an Selbstvertrauen. Ihr Vater war stolz auf die vielen Medaillen seiner Töchter, aber seine größte Sehnsucht war, sie ihre Universitätsdiplome sehen zu lassen.

„Ich war in meiner Kindheit eine Ausnahme mit fünf Geschwistern. Ob das mein kämpferischer Geist war oder nicht, ich weiß es nicht, aber schon als junge Frau hatte ich mir vorgenommen, die Anzahl der Kinder meiner Mutter zu überbieten. Ich werde sieben Kinder haben, behauptete ich, und mein Vater erwiderte: Erst mal deinen Abschluss, meine Tochter, dann kannst du so viele Kinder haben, wie du willst“, erinnert sich Sanja.

Obwohl Sanja an der Universität eingeschrieben war, benötigte sie zwei Jahrzehnte, um ihren Abschluss zu machen. Dies klingt nach einem Rückschlag, wenn man nicht berücksichtigt, dass sie in der Zwischenzeit acht Kinder zur Welt brachte. Jetzt, im Alter von 44, mit einem Universitätsabschluss, acht Kindern, einem unterstützenden Ehemann und einem Mädchenkörper, sehen wir, dass ihre Prioritäten genau die richtigen waren. Alle ihre Kinder – Irina (22) und Hristina (21), die Musik in Belgrad (Serbien) studieren, Vladimir (19), der Student ist, Nikolaj (17), der Theologie studiert, und Damjan (14), Maksim (12), Vasilije (9) und Pavle (4), die noch ihre Wege finden werden – sind ihre Stolz und Freude.

„Viele finden es seltsam, wenn ich sage: Zur Zeit sind nur vier von ihnen zu Hause. Oft werde ich gefragt, ob ich wieder schwanger bin, und es wird scherzhaft gesagt, dass Schwangerschaft mein natürlicher Zustand ist. Ich lache darüber, denn ich bin mir bewusst, mit welchem Mut ich mich auf die Mutterschaft eingelassen habe. Ich habe auch das Stereotyp widerlegt, dass mehrere Schwangerschaften die Figur einer Frau ruinieren“, erzählt Sanja lächelnd.

Obwohl sie mittlerweile ein gut eingespieltes Team sind, war das nicht immer so. Sanja und Zoran begegneten sich zufällig auf einer Veranstaltung, wie es junge Leute so oft tun. Als er ihr erzählte, dass er Theologie in Knin (Kroatien) studierte, nahm sie es nicht ernst. Zu dieser Zeit war sie erst 16 und hatte eine vielversprechende Karriere im Karate vor sich.

(Foto: zVg.)

„Ich wusste, dass ein priesterlicher Beruf große Disziplin und Selbstlosigkeit erfordert. Ich wusste auch, dass er in einem Heim für Kinder ohne elterliche Fürsorge aufgewachsen war, zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder. Er hatte eine unsichere Zukunft, aber er wusste, dass eine gute Frau wertvoller ist als Perlen“, erinnert sich Sanja an ihre Anfänge.

Sanja, die Tochter vermögender Eltern mit hohem Potenzial und dem Wunsch, in Belgrad zu studieren und ihre Karate-Karriere fortzusetzen, entschied sich trotz des Drängens ihrer Eltern, ihre Ausbildung fortzusetzen, anders.

Zoran, noch ein junger Theologiestudent, heiratete und wurde Priester, während Sanja alles hinter sich ließ und mit ihm in ein kleines, verwüstetes Dorf in der Nähe von Derventa (Bosnien und Herzegowina) zog, um die Rückkehr der Vertriebenen zu unterstützen.

Während ihrer Unterhaltung sprechen Sanja und Zoran nie davon, dass es schwierig war. Sie bekamen dort drei Kinder und lebten unter schlechten Bedingungen zusammen mit älteren Rückkehrern. Aber für die, die lieben, ist auch das Beten zu Gott einfach, also erinnern sie sich an diese Zeit als glücklich und einzigartig. Bald wurden sie nach Bijeljina (Bosnien und Herzegowina) versetzt, wo sie noch heute leben. Er ist das Oberhaupt der Kathedrale und sie studiert Pädagogik an der Universität in Ost-Sarajevo (Bosnien und Herzegowina). Sie erzählen, wie sie täglich 30 Mahlzeiten nur für sich zubereiten und dass ihre Freunde es lustig finden, ihren Vorratsraum zu sehen, der wie ein kleiner Laden aussieht.

„Sie sollten uns beim Einkaufen sehen, wir kaufen alles in Großpackungen und jetzt, im September, ein Paket von hundert Schulheften“, lachen sie gemeinsam.

An Wochenenden und während der Ferien sind die Petrovics zusammen. Sie wissen, dass ihre Titanenstärke in starken familiären Bindungen liegt. Durch ihre Treffen und ihr Zusammenbleiben schöpfen sie immer wieder aus dieser unerschöpflichen Quelle der Liebe, die nur eine gesunde Gemeinschaft geben kann. Um das noch unglaublicher zu machen, hat Zoran einen leiblichen Bruder, der auch zwei Töchter und sechs Söhne hat, aber das ist eine andere Geschichte.

„Eine große Familie ist“, sagt Sanja am Ende, „wie ein Sportverein, wie eine Nationalmannschaft. Und jeder Verein, um erfolgreich zu sein, muss sowohl einen Trainer als auch einen Kapitän haben. Das Geheimnis ihres Erfolges ist die Rotation auf diesen beiden Positionen. Und die Liebe, die ihnen immer den Weg beleuchtet“.