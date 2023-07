Vom Waisenkind zum Bäcker-Star: Milomir Jocovics unglaubliche Geschichte!

1979 wurde in Ruma, Serbien, ein Junge namens Milomir Jocovic geboren, der den Spitznamen „Bongo“ trug. Die ersten sieben Jahre seines Lebens verbrachte er in Mala Remeta, geprägt von der Dysfunktionalität seiner Familie und dem exzessiven Alkoholkonsum seiner Eltern. Als Folge fand er sich immer wieder in den Händen von Sozialarbeitern wieder, die ihn von Pflegestelle zu Pflegestelle schickten – leider fand er dort niemals die Fürsorge, die ein Kind benötigt.

Die folgenden Jahre seiner Kindheit, wie er selbst zugibt, waren eine Aneinanderreihung von Qualen und Herausforderungen. Als junger Bube von acht Jahren rannte er von seiner Pflegefamilie in Irig, Serbien, davon, um seinen leiblichen Eltern einen Besuch abzustatten – ein Unterfangen, das oft von körperlicher Bestrafung durch seinen Vater gekrönt war. „Ich hörte von einigen Jungs vom Kinderdorf und wollte dorthin gehen“, erinnert sich Jocovic.



Als er einmal vor seiner Pflegefamilie weglief, wanderte er über den Berg Fruska Gora in Richtung Novi Sad, Serbien. Auf seinem Weg nahmen hilfsbereite Reisende ihn mit unter der Annahme, er sei auf dem Heimweg. Er fand sich jedoch bald in einer fremden Stadt wieder, völlig allein und verloren.

1989 fand er letztendlich seinen Platz im Kinderdorf. Jocovic spricht mit gemischten Gefühlen über diesen Ort, der ihm sowohl Glück als auch Schmerz brachte. „Ich mochte es, mit Kindern zu spielen, aber heute glaube ich, dass dort neben wunderbaren Menschen auch einige Leute gearbeitet haben, die es nicht verdient hatten, und dass nicht alles so war, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wurde“, reflektiert er.

Nach dem Erreichen der Volljährigkeit entschied Jocovic, sich auf die Herausforderungen des Lebens einzulassen. Nach der Vollendung eines Bäckerkurses fand er eine Anstellung in einer Bäckerei, wo er sich trotz schwieriger Lebensumstände behaupten konnte, wie etwa auf Parkbänken oder verlassenen Autos zu schlafen, bis er genügend Geld für eine eigene Unterkunft verdient hatte. Nach drei Jahren kehrte er schließlich nach Novi Sad zurück.

In Bezug auf seine Adoptivstadt sagt Jocovic: „Ich liebe Novi Sad, es hat sich mir ans Herz gewachsen und für mich ist es die schönste Stadt der Welt.“ In Novi Sad fand er nicht nur Liebe und Heirat, sondern auch eine Familie – er bekam einen Sohn namens Vuk, den er auch nach seiner Scheidung alleine großzog. Er arbeitete hart in der Bäckerei seines Freundes Cazim und verdiente sich seinen Ruf als zuverlässiger Arbeiter.

Mit Cazims Unterstützung gelang es Jocovic, seine eigene Bäckerei zu eröffnen und sein Geschäft auszubauen. Cazim ließ ihm als Dank lediglich die Verpflichtung, eines Tages jemand anderem zu helfen. Eine Verpflichtung, die Jocovic stets ernst nahm und die zu seinem geschäftlichen Leitsatz wurde. „Ich erinnere mich an Cazims Worte, dass man dem helfen sollte, der fleißig und gut ist, und so habe ich zwei meiner Bäcker dabei unterstützt, Autos zu kaufen, und einen dritten habe ich ans Meer geschickt“, sagt Jocovic.

Heute führt Jocovic seine Bäckerei in der Temerinska Straße in Novi Sad, die für ihr köstliches, hausgemachtes Brot und ihre zufriedenen Kunden bekannt ist. Er engagiert seinen leiblichen Bruder und kümmert sich um seinen Vater im Altenheim. Unterstützt von seiner Frau Danijela und seinen drei Söhnen, Vuk, Lazar und Vasilije, hat Jocovic es geschafft, seine dunkle Vergangenheit zu überwinden und ein Leben voller Liebe, Stolz und Beständigkeit zu führen. Sein tiefster Wunsch, wie er selbst sagt, ist es, seine Söhne auf den rechten Weg zu führen.