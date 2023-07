Nur am „French Fry Day“: Tausche rohe Kartoffel gegen Pommes

Die österreichische Burger-Kette „Le Burger“ feiert den diesjährigen „French Fry Day“ auf ganz besondere Weise. Tausche eine rohe Kartoffel gegen eine kostenlose Portion Pommes. Wir sagen Yummy!

Am Donnerstag wird weltweit der „French Fry Day“ gefeiert. Auch die heimische Burger-Kette Le Burger feiert mit und hat sich eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Denn am „French Fry Day“ lädt Le Burger seine Gäste auf eine kostenlose Portion Pommes ein. Dafür soll man ganz einfach eine rohe Kartoffel mit in das Lokal nehmen und gegen eine Portion Pommes eintauschen. Voraussetzung: ein Hauptgericht sollte dazu bestellt werden.

Hauptgericht mit gratis Pommes

Nicht nur die Burger werden in dieser expandierenden österreichischen Manufaktur vor Ort zubereitet, auch die Pommes. Um die Gratis-Pommes zu bekommen, braucht man also nur eine Kartoffel mitbringen und eine Hauptgericht bestellen.

Wer die Aktion am Donnerstag nutzen möchte, sollte vielleicht schon heute einen Tisch reservieren. KOSMO wünscht einen guten Appetit.