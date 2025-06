Kinder sperren sich ein – Bub bekommt Panik und springt aus dem Fenster

Ein Vierjähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Braunau hat sich bei einem Fenstersturz verletzt, nachdem er mit einem dreijährigen Kind im Zimmer eingesperrt war. Der Bub besuchte mit seiner Mutter und seinen Geschwistern eine befreundete Familie, als es zu dem Unglück kam.

Während die Erwachsenen sich in der Küche aufhielten, spielten die beiden Kinder im Kinderzimmer und verschlossen dabei die Tür. Nach Angaben der Polizei klemmte der Schlüssel, wodurch die Kinder sich nicht mehr befreien konnten. In seiner Verzweiflung sprang der vierjährige Bub aus dem Fenster.

Dramatische Rettung

Die Erwachsenen wurden durch einen Schrei alarmiert und eilten sofort zum Kinderzimmer. Dort erklärte der dreijährige Sohn der Gastfamilie, dass sein Spielgefährte aus dem Fenster gesprungen sei. Kurz darauf gelang es dem Dreijährigen, den Schlüssel zu drehen und die Tür zu öffnen, während er selbst im Zimmer blieb.

Trotz seiner Verletzungen schaffte es der verunglückte Bub noch selbständig zur Haustür. Ein Notarzt versorgte das Kind zunächst vor Ort.

Bevor es mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber in ein Salzburger Krankenhaus transportiert wurde.

Fensterstürze als unterschätztes Risiko

Tragischerweise sind Fensterstürze bei Kindern in Österreich keine Seltenheit. Erst im Juni 2024 kam es in Linz zu einem tödlichen Unfall, als ein fünfjähriger Bub aus dem vierten Stock stürzte und noch an der Unfallstelle verstarb. Auch in diesem Fall hatte sich das Kind einem ungesicherten Fenster genähert.

Die Staatsanwaltschaft betont regelmäßig, dass die Kombination aus ungesicherten Fenstern und unbeaufsichtigten Kindern ein erhebliches Risiko darstellt. Experten raten daher dringend zu entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

Präventionsmaßnahmen für Eltern

Um solche Unfälle zu verhindern, empfehlen Kinderschutzorganisationen und Polizei mehrere Maßnahmen: Spezielle Kindersicherungen an Fenstern verhindern das selbstständige Öffnen durch Kleinkinder. Zudem sollten Möbelstücke, die als Kletterhilfen dienen könnten, nicht in Fensternähe aufgestellt werden.

📍 Ort des Geschehens