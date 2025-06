Bis zu 32 Grad: Riesige Hitzewelle kommt auf Österreich zu

Sommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein dominieren das Wetter bis zur Wochenmitte. Doch der hohe UV-Index mahnt zur Vorsicht bei allen Freiluftaktivitäten.

Das Wetter zeigt sich bis zur Wochenmitte von seiner angenehmen Seite mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad. Diese Werte entsprechen dem jahreszeitlichen Durchschnitt. Besondere Aufmerksamkeit verdient derzeit der UV-Index, der mit Werten von 6 bis 9 im hohen bis sehr hohen Bereich liegt und auf intensive ultraviolette Strahlung hinweist. In den nächsten Tagen empfiehlt sich daher konsequenter Sonnenschutz.

Dermatologen raten bei diesen hohen UV-Werten zu umfassenden Schutzmaßnahmen: Kleidung mit langen Ärmeln, Kopfbedeckung und Sonnenbrille mit UV-Schutz sollten zur Grundausstattung gehören. Besonders wichtig ist die regelmäßige Anwendung von Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, vor allem zwischen 11 und 15 Uhr, wenn die Strahlenbelastung am intensivsten ist. Wird der UV-Schutz vernachlässigt, drohen nicht nur akute Folgen wie Sonnenbrand, sondern langfristig auch beschleunigte Hautalterung und ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Besonders gefährdet sind Kinder, Senioren und Menschen mit heller Haut.

Eine schwache Kaltfront streift am Donnerstag den Nordosten des Landes, bleibt jedoch ohne größere Auswirkungen auf das Wettergeschehen. Anschließend baut sich zügig wieder ein Hochdruckgebiet auf, wodurch das sommerliche Wetter seine Fortsetzung findet. Aus nördlichen Richtungen weht mäßiger, im östlichen Landesteil zeitweise auch lebhafter Wind.

Tagesverlauf heute

In den frühen Morgenstunden ziehen entlang der Alpen noch einige Wolkenfelder durch, stellenweise fallen letzte Regentropfen. Diese klingen jedoch schnell ab. Im Tagesverlauf präsentiert sich das Wetter überwiegend freundlich: Die meisten Regionen erleben eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken. Bei nur vereinzelten Schleierwolken dominiert vielerorts die Sonne – regional sind sogar bis zu 15 Sonnenstunden möglich.

Gegen Mittag entwickeln sich über den Gebirgszügen zunehmend Quellwolken. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer bleibt gering und beschränkt sich hauptsächlich auf den Alpenhauptkamm. In den übrigen Landesteilen setzt sich das freundliche und trockene Wetter fort. Bei nur schwachem Wind klettern die Temperaturen auf sommerliche 25 bis 31 Grad.

Regionale Unterschiede

Der Tag beginnt mit reichlich Sonnenschein. Ab den Mittagsstunden bilden sich vermehrt Quellwolken, im Nordosten können lokale Schauer auftreten, während im zentralen und südlichen Bergland vereinzelt Gewitter möglich sind. Insgesamt überwiegt jedoch weiterhin der freundliche Charakter des Wetters, und in den meisten Regionen bleibt es bis zum Abend niederschlagsfrei. Im Osten macht sich mäßiger Nordwestwind bemerkbar, am Bodensee weht es aus nordöstlicher Richtung. Die Höchsttemperaturen variieren von Nord nach Süd zwischen 24 und 32 Grad.

Im Bergland beginnt der Tag mit Restwolken und örtlich leichtem Regen, am Nachmittag entstehen dort vereinzelte Schauer und Gewitter. In weiten Teilen des Landes herrscht jedoch Sonnenschein vor, besonders im Donauraum und in den östlichen Landesteilen bleibt der Himmel oft wolkenlos.

Der mäßige Nord- bis Nordostwind führt vorübergehend etwas kühlere Luftmassen heran, wodurch die Temperaturen auf maximal 22 bis 28 Grad steigen.