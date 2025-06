Badel Masterclass: Die Bartender-Show des Jahres

Cocktail Master – Badel Masterclass vereinte hochkarätige Mixologie, Talent und Leidenschaft zu der wohl spannendsten Barkeeper-Show der Region. Organisiert vom Traditionsunternehmen Badel 1862, brachte dieser prestigeträchtige Wettbewerb die besten Barkeeper des Balkans zusammen, die um den Titel und ein Preisgeld von 30.000 Euro kämpften.

Die Show startete offiziell Ende März auf der Streaming-Plattform Voyo, und die erste Folge wurde feierlich im Kaptol Boutique Cinema Bar in Zagreb präsentiert – begleitet von exklusiven Cocktails und festlicher Stimmung.

Hunderte Bewerber, nur ein Champion



Rund 100 Kandidat:innen aus der Region nahmen am Wettbewerb teil – darunter 20 aus Kroatien sowie zahlreiche weitere aus Serbien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien.

Die Jury bestand aus drei renommierten Persönlichkeiten der regionalen Barszene: Tijana Klajn, Filip Lipnik und Marijo Majcen. Ihre Expertise, ihr professioneller Anspruch und ihre hohen Standards verliehen der Bewertung zusätzliches Gewicht und Dynamik. Während manche Cocktails für ihre Originalität und technische Ausführung gelobt wurden, scheute sich die Jury nicht davor, scharfe, aber konstruktive Kritik zu äußern – stets mit dem Ziel, Qualität und Motivation zu fördern.

FOTO: zVg.

Wie lief der Wettbewerb ab?



Der Wettbewerb Cocktail Master – Badel Masterclass erstreckte sich über drei sorgfältig konzipierte Auswahlrunden, die das Wissen, die Technik und die Kreativität der Teilnehmenden aus der gesamten Region auf die Probe stellten.

Alles begann mit einer Online-Anmeldung über die offizielle Wettbewerbsplattform. Nach dem Erstellen eines Benutzerprofils und der erfolgreichen Verifizierung wurden die Bewerber:innen offiziell zum Wettbewerb zugelassen.



In der ersten Runde absolvierten die Teilnehmenden einen theoretischen Online-Test. In begrenzter Zeit mussten Fragen rund um Spirituosen, Wein, Cocktails und Barkeeper-Skills beantwortet werden. Genauigkeit und Schnelligkeit waren hier entscheidend.Die erfolgreichsten Bewerber:innen qualifizierten sich für die zweite Runde, die in Form regionaler Praxistests in fünf Städten stattfand: Zagreb, Belgrad, Sarajevo, Ljubljana und Skopje. In jeder Stadt traten jeweils 20 Barkeeper aus dem jeweiligen Land an. Bewertet wurden unter anderem Cocktailzubereitung, Kenntnis der Zutaten, Präsentation und Beherrschung der Barkeeper-Techniken.



Das große Finale fand in Zagreb statt. Nur die Besten aus den regionalen Wettbewerben schafften es in diese letzte Runde, in der sie anspruchsvolle Aufgaben, den Druck der Kamera und die hohen Erwartungen der Jury meistern mussten. Am Ende setzte sich Ljupčo Jakovleski aus Nordmazedonien durch und wurde zum Cocktail Master gekürt. Er gewann nicht nur das Preisgeld von 30.000 Euro, sondern auch einen Jahresvertrag als Markenbotschafter von Badel. Der zweite und dritte Platz wurden mit 4.000 bzw. 2.000 Euro prämiert.

Badel – Ein Name, der für Qualität und Innovation steht

Hinter diesem erfolgreichen Wettbewerb steht Badel 1862, eine der führenden Spirituosenmarken in der Region. Mit einer langen Tradition und einer klaren Vision zur Weiterentwicklung der Barkultur zeigt Badel mit diesem Projekt, welche Erfolge möglich sind, wenn ein Unternehmen in Kreativität, Gemeinschaft und Nachwuchs investiert.

Für Badel 1862 ist der Cocktail Master – Badel Masterclass nicht nur ein Wettbewerb, sondern eine Bewegung, die Mixologie als Kunstform zelebriert, den Wissensaustausch fördert und die Standards im Gastgewerbe auf ein neues Niveau hebt.

Antique Pelinkovac – ein Premium-Kräuterlikör mit über 150 Jahren Tradition FOTO: zVg. Er eignet sich ideal für den Genuss an warmen Tagen – pur auf Eis oder als Teil erfrischender Cocktails.

Erhältlich ist er auch in Österreich, in allen BILLA Plus Märkten sowie im Online-Shop von SPAR.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.