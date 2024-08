Kindergartenausbau statt Großelternkarenz: Grüne stellen sich gegen ÖVP

Inmitten einer erneuten Diskussion über die Einführung einer Großelternkarenz durch die ÖVP nutzen die Grünen die Gelegenheit, um ein alternatives Modell vorzuschlagen. Sie fordern einen staatlich vorgeschriebenen Plan zum Ausbau der Kinderbetreuung auf Ebene der Länder und Gemeinden.

Der Vorschlag der Grünen – die Kinderbetreuung auszubauen – soll durch eine gesetzliche Vereinbarung, genannt 15a-Vereinbarung, festgelegt werden. Bei Nichterfüllung sieht der Paragraph finanzielle Sanktionen gegen die Länder vor. Darüber hinaus ist die Übertragung der vollständigen Zuständigkeit in diesem Bereich an den Bund eine Überlegung, die von den Grünen nicht ausgeschlossen wird, wie die Familienpolitische Sprecherin Barbara Neßler kürzlich erläuterte.

Klare Forderung nach einem Rechtsanspruch

Neßler betont, dass die Familien die wahren Leidtragenden einer unzureichenden Kinderbetreuungsinfrastruktur sind. Viele Jahre lang hörte man Versprechungen über den Ausbau der Kinderbetreuung, doch in der Realität herrsche Stillstand, so Neßler. Allerdings, so Neßler, zeige sich wenig Engagement seitens der Volkspartei zur Umsetzung

Lesen Sie auch: Großelternkarenz: pro 100 Omas verliert die Wirtschaft 2.000 Arbeitsstunden! Die vermeintliche Wohltat der Großelternkarenz entpuppt sich als Belastung für Frauen kurz vor der Pension.

4,5 Milliarden bis 2030: Nehammer startet Kinderbetreuungs-Offensive Die Bemühungen zielen darauf ab, die Grundlagen für eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung im ganzen Land zu schaffen.

Erstes österreichisches Bundesland führt Recht auf Kinderbetreuung ein Dieses ambitionierte Projekt wurde im Herbst 2022 ins Leben gerufen und soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

Ein umfassender Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen würde laut den Grünen allen Beteiligten zugutekommen, nicht nur den Großeltern. „Jede Familie, jede Frau, jeder Elternteil hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen.“, so Neßler. Dazu gehöre auch der gesicherte Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz vom ersten Lebensjahr an. Aktuell liegt die Verantwortung für diese Thematik bei Familienministerin Susanne Raab von der ÖVP.