Kirschblütenpracht in Wien: Die besten Spots, um Fotos zu machen

Mit dem Frühling kehrt auch die Schönheit der Natur zurück, und in Wien steht eines der spektakulärsten Ereignisse kurz bevor – die Kirschblüte. Bald werden die Straßen und Parks der Stadt in einem wunderschönen zarten Rosa erblühen und die Bewohner und Besucher Wiens werden Zeuge eines atemberaubenden Schauspiels. Kosmo zeigt euch die besten Orte in Wien, an denen ihr die blühenden Kirschbäume in voller Pracht erleben können.

Donaupark

Für Naturliebhaber und Familien bietet der Donaupark im 22. Bezirk eine breite Palette an Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Während des Frühlings wird der Park von einer Blütenpracht übersät, wenn die Kirschbäume rund um den Donauturm ihre zarten rosa Blüten entfalten. Aber das ist nicht alles, was der Park zu bieten hat. Abgesehen von den malerischen Kirschblüten können Besucher hier auch zahlreiche Spielplätze und Sportanlagen genießen, auf den Wiesen picknicken oder eine Fahrt mit dem Bummelzug durch den Park unternehmen. Der See im Park bietet außerdem die Möglichkeit zum Entspannen und Genießen der ruhigen Atmosphäre. Kurz gesagt, der Donaupark ist der perfekte Ort, um den Frühling in Wien zu genießen.

Mexikoplatz

Der Mexikoplatz in Wien ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ziel für Fotografen und Touristen, aber im Frühling ist er besonders spektakulär. Die Pracht der Kirschblüte, die den Vorplatz der Franz-von-Assisi-Kirche in ein zartes Rosa taucht, ist ein Anblick, den man nicht verpassen sollte. Der Kontrast des zarten Rosas der Blüten mit dem weiß-grauen Stein der Kirche im Hintergrund macht den Platz zu einem perfekten Ort für einen Schnappschuss. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Instagram-tauglichen Ort sind, der die Schönheit Wiens im Frühling einfängt, sollten Sie den Mexikoplatz mit seinen blühenden Kirschbäumen unbedingt auf Ihre Liste setzen.

Stadtpark

Es klingt wunderbar, dass die Blüte des Magnolienbaums vor der Stadtgartendirektion jedes Jahr so sehnsüchtig erwartet wird. Der Stadtpark in Wien ist auch für seine schöne Blütenpracht bekannt, insbesondere für die Kirschblüten, die auf Höhe des Hilton und der Stubenbrücke besonders schön blühen. Es ist immer eine Freude, die Natur in der Stadt zu erleben und die blühenden Bäume im Frühling zu bewundern. Vielen Dank für die Empfehlung!

Friedenspagode

Das klingt nach einer großartigen Empfehlung für einen Besuch im Frühling! Die Friedenspagode im 2. Bezirk ist eine wunderschöne buddhistische Stupa, die von Kirschbäumen umgeben ist und in der Abendsonne sicherlich sehr fotogen ist. Wenn man Zeit und Energie hat, könnte man den Besuch auch mit dem Stadtwanderweg 9 verbinden, der durch den nahe gelegenen Prater führt. Dies bietet eine großartige Möglichkeit, die Natur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt Wien zu genießen. Vielen Dank für die Empfehlung!

Setagayapark

Hohe Warte 8, 1190 Wien

In Wien ist der Setagayapark in Döbling der wohl bekannteste japanische Garten. Er ist seit 1992 eine Hommage an das Freundschafts- und Kulturabkommen zwischen dem Stadtteil Setagaya in Tokio und dem 19. Bezirk in Wien. Der Park verzaubert seine Besucher mit einer wunderschönen Landschaft aus Blüten und Pflanzen. Besonders beeindruckend sind die zahlreichen Kirschbäume, die den Park in ein Meer aus rosa und weißen Blüten tauchen. Aber auch andere Pflanzen wie Magnolien wachsen hier und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Auf verschlungenen Pfaden kann man durch den Park wandern und dabei die Ruhe und Harmonie der japanischen Gartenkunst erleben. Ein kleiner Teich rundet das idyllische Bild des Parks ab.