Kiss-Cam“ entlarvt Affäre: Ehefrau löscht alle Spuren nach Konzert-Eklat

Ein Kuss im falschen Moment, eine Kamera zur Unzeit: Was als romantischer Konzertabend begann, entlarvte eine heimliche Liaison und stürzte einen Tech-Millionär ins Chaos.

Bei Coldplay-Konzert aufgeflogen

Es sollte ein unbeschwerte Konzertabend werden, doch für Tech-Unternehmer Andy Byron entwickelte sich der Besuch eines Coldplay-Auftritts zum persönlichen Albtraum. Als Frontmann Chris Martin die berüchtigte „Kiss-Cam“ aktivierte, erfasste diese ausgerechnet Byron und seine Begleiterin Kristin Cabot in inniger Umarmung. Die Reaktion des ertappten Paares sprach Bände: Während Byron panisch versuchte, aus dem Bildausschnitt zu verschwinden, verbarg Cabot ihr Gesicht beschämt hinter ihren Händen. Zu spät – die kompromittierende Szene war bereits für Tausende Konzertbesucher sichtbar.

Das Video des peinlichen Moments verbreitete sich in Windeseile über soziale Netzwerke und löste eine regelrechte Fahndung nach der betrogenen Ehefrau aus. „Seine Frau tut mir leid, aber ich bin froh, dass die beiden öffentlich bloßgestellt wurden“, lautete nur einer von zahllosen Kommentaren unter dem Clip, der den verheirateten Geschäftsführer des Technologieunternehmens Astronome beim Turteln mit seiner Personalchefin zeigt. Die Welle der Empörung schlug hohe Wellen, während sich die Öffentlichkeit mehrheitlich auf die Seite der hintergangenen Ehefrau stellte.

Die betrogene Ehefrau

Bei der Betrogenen handelt es sich um Megan Kerrigan Byron, eine angesehene Pädagogin aus New York. Als stellvertretende Direktorin der Bancroft-Schule betreut sie die unteren Klassenstufen und leitet das Hope Graham-Programm für Kinder mit Sprachschwierigkeiten. Mit ihrem nun in Verruf geratenen Ehemann Andrew Byron hat sie zwei Söhne, wie auf Familienfotos zu sehen ist.

Obwohl Megan in sozialen Medien bisher eher zurückhaltend agierte, wurde ihr Facebook-Profil nach Bekanntwerden des Vorfalls mit Solidaritätsbekundungen überflutet. Besonders unter gemeinsamen Familienbildern häuften sich unterstützende Nachrichten. Aufmerksame Beobachter bemerkten schnell, dass Megan den Nachnamen ihres Mannes aus ihren Social-Media-Profilen entfernt hatte – ein deutliches Signal, das viele als Vorbote einer Scheidung interpretierten. Wie das Portal Financial Express berichtete, war dies jedoch nur der erste Schritt ihrer Reaktion.

Digitale Spuren verwischt

Laut Page Six (bekanntes Klatschportal der New York Post) zog sich die betrogene Ehefrau schließlich komplett aus den sozialen Medien zurück und löschte ihr Facebook-Profil. Gleichzeitig verschwand auf LinkedIn jener Beitrag, der Kristin Cabots Einstieg bei Astronome im November 2024 verkündet hatte. In dieser Mitteilung war Cabot noch als außergewöhnliche Fachkraft mit zwei Jahrzehnten Berufserfahrung gelobt worden.

Aus dem LinkedIn-Profil des Technologie-Managers geht hervor, dass er seit Mai 2023 an der Spitze des Softwareentwicklungsunternehmens steht, dessen Marktwert auf über 1,3 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Seine Konzertbegleitung Cabot führt in ihrem beruflichen Netzwerkprofil einen weiteren Nachnamen in Klammern und brüstet sich damit, „das Vertrauen von Mitarbeitern aller Hierarchieebenen zu gewinnen – von Geschäftsführern bis hin zu Managern und Assistenten“.

Massive Kritik am Unternehmen

Die virale Verbreitung des Videos löste nicht nur eine Welle der Unterstützung für Megan Kerrigan Byron aus, sondern auch massive Kritik an der Unternehmenskultur von Astronomer. In den sozialen Netzwerken forderten zahlreiche Nutzer Konsequenzen für den CEO und seine Personalchefin. Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter stellten in Kommentaren auf LinkedIn die Firmenkultur infrage und sprachen teilweise von einem „toxischen Arbeitsumfeld“. Einige behaupteten sogar, dass die Affäre intern bereits länger bekannt gewesen sei.

Während die digitalen Profile der Beteiligten nach und nach verschwanden – auch Andy Byrons LinkedIn-Profil wurde inzwischen deaktiviert – hat das Unternehmen bislang keine offizielle Stellungnahme zu den Vorfällen oder möglichen personellen Konsequenzen abgegeben. Der Skandal hat jedoch deutlich gemacht, wie schnell in der vernetzten Welt private Fehltritte zu einer öffentlichen Krise werden können, die sowohl Familien als auch Unternehmen nachhaltig erschüttern kann.

