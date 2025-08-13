Kletterte auf Fensterbrett – Mädchen (8) nach Sturz in Klinik eingeliefert

Dramatische Szenen in Innsbruck: Eine Achtjährige kletterte auf ein Fensterbrett im ersten Stock, verlor den Halt und stürzte in die Tiefe.

Am Dienstagabend stürzte ein achtjähriges Mädchen aus dem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Innsbruck. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.10 Uhr, als das Kind auf das Fensterbrett kletterte. Nach Angaben der Polizei stand das Fenster zu diesem Zeitpunkt offen.

Die genauen Umstände, die zum Verlust des Gleichgewichts führten, sind derzeit nicht bekannt. Durch den Aufprall erlitt das Mädchen Verletzungen unbestimmten Grades, wie die Ermittler mitteilten. Die Polizei bestätigte, dass zum Zeitpunkt des Unfalls das Fenster geöffnet war und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang weiterhin andauern.

⇢ 8-Jähriger stirbt nach Frontalcrash – Geschwister schwer verletzt



Medizinische Versorgung

Nach dem Unfall wurde die Achtjährige umgehend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Wer den Notruf absetzte und ob sich die Eltern zum Zeitpunkt des Sturzes in der Wohnung befanden, ist bislang nicht geklärt. Laut aktuellen Polizeiangaben ist unklar, ob sich die Eltern zum Zeitpunkt des Sturzes in der Wohnung aufhielten und wer den Notruf absetzte.

⇢ Rasante Flucht vor Polizei: 10-Jähriger kracht mit E-Scooter in Auto



Ein Notarzt leistete vor Ort Erste Hilfe, bevor das verletzte Kind ins Krankenhaus transportiert wurde.