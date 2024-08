Klimabonus 2024: Jetzt steht das Datum fest!

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steht auch der Klimabonus wieder zur Auszahlung bereit. Dieses Jahr markiert bereits die dritte Runde der finanziellen Unterstützung im Rahmen von Österreichs ökosozialer Steuerreform.

Während 2024 bereits seit längerem als das Jahr der höheren Bonuszahlungen angekündigt wurde, ließ das genaue Auszahlungsdatum lange auf sich warten. Das Klimaministerium hatte zunächst vage Zeitangaben wie „Herbst 2024“ oder „nach dem Sommer“ gemacht. Nun ist das Datum bestätigt: Ab dem 2. September 2024 starten die Überweisungen.

„Die Anzahl der täglichen Überweisungen wird heuer rund 2,1 Millionen pro Tag betragen“, teilte das Ministerium auf Nachfrage der Zeitung „Heute“ mit. Damit sollen alle Überweisungen innerhalb der ersten Woche abgeschlossen sein – schneller als je zuvor.

Höhe des Klimabonus

Abhängig vom Hauptwohnsitz erhalten die Anspruchsberechtigten in diesem Jahr zwischen 145 und 290 Euro. Die genaue Summe hängt von der individuellen Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ab. Insgesamt sind 8.688.437 Menschen in Österreich berechtigt, den Klimabonus zu erhalten. Die Mehrheit, nämlich 7.841.515 Personen, wird die Zahlung direkt auf ihr Konto erhalten – ein bisheriger Höchstwert.

Anspruch und Ausnahmen

Den Klimabonus erhalten alle Personen, die mindestens sechs Monate im Jahr 2024 ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, unabhängig von Staatsbürgerschaft und Alter. Nicht-österreichische Staatsbürger:innen benötigen einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie etwa Kinder unter 18 Jahren, die nur die Hälfte der Bonuszahlung erhalten, während Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stets den vollen Betrag bekommen.

„Mit der ökosozialen Steuerreform und dem Klimabonus haben wir Klimaschutz nachhaltig im österreichischen Steuersystem verankert. Der Klimabonus ist wirklich für alle da und sorgt dafür, dass sich klimafreundliches Verhalten lohnt“, betonte Klimaministerin Leonore Gewessler.

Postzustellungen und Gutscheine

Parallel zu den Überweisungen beginnen Anfang September auch die Postzustellungen des Klimabonus. Seit der Einführung der Initiative konnte die Anzahl der Pluxee-Gutscheine, die per Post versendet werden, um ein Drittel reduziert werden, was einer Einsparung von etwa 400.000 Briefen entspricht. Trotzdem werden im Herbst 2024 noch rund 847.000 RSa- beziehungsweise RSb-Briefe (für Minderjährige) verschickt. Diese Zustellungen dauern etwa acht Wochen, um sicherzustellen, dass die Boni nur an die berechtigten Personen ausgezahlt werden.