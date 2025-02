Klimabonus: Darum müssen viele bis 12. März warten!

Diesen Donnerstag wird in Österreich voraussichtlich die letzte Überweisung des Klimabonus für mehr als 400.000 Menschen erfolgen. Diese Auszahlung soll laut Angaben des Klimaministeriums innerhalb eines Tages abgeschlossen sein. Doch nicht alle können so schnell mit ihrem Bonus rechnen.

Insgesamt 97.907 Personen müssen sich länger gedulden. Sie haben ihren Anspruch auf den Klimabonus 2024 erst im zweiten Halbjahr desselben Jahres erworben und ihre Bankdaten sind nicht aktuell. Für diesen Personenkreis wird der Bonus erst ab dem 12. März postalisch zugestellt.

Die Zustellung erfolgt in Form von RSa- oder RSb-Briefen, die innerhalb von drei Wochen bei der Post abgeholt werden müssen. Verstreicht diese Frist, wird der Brief zurückgesendet, und die Beträge werden für künftige Auszahlungen zurückgehalten. Es zeigt sich, dass viele Empfänger ihre Briefe nicht abholen, was zu einem Rückfluss von mehreren Millionen Euro führt. Dennoch bleibt der Anspruch auf den Klimabonus drei Jahre lang bestehen, etwa für den ersten Bonus aus dem Jahr 2022.

Konditionen und Ausblick

Der Klimabonus für das Jahr 2024, der im Februar und März 2025 ausgezahlt wird, bewegt sich zwischen 145 und 290 Euro, abhängig vom Wohnort. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten die Hälfte dieser Summe. Anspruchsberechtigt sind Personen, die mindestens 183 Tage im Jahr in Österreich ihren Hauptwohnsitz hatten und nicht länger inhaftiert waren. Diese zweite Auszahlungswelle betrifft über 500.000 Menschen, darunter auch Neugeborene, Umgezogene und aus der Haft Entlassene.