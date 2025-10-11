Klopapier-Rolle statt Chemie: Dieser Kühlschrank-Trick verblüfft

Statt teurer Reinigungsmittel setzen immer mehr Menschen auf einen ungewöhnlichen Trick gegen Kühlschrankgerüche – eine simple Toilettenpapierrolle soll das Problem lösen.

Fast jeder kennt das Problem: Der Kühlschrank entwickelt unangenehme Gerüche, besonders wenn stark duftende Lebensmittel wie Käse, Zwiebeln oder Wurstwaren gelagert werden. Statt direkt zu kostspieligen Reinigungsmitteln zu greifen, setzen immer mehr Menschen auf einen ungewöhnlichen, aber effektiven Trick – sie platzieren einfach eine Toilettenpapierrolle im Kühlschrank.

Die Geruchsbildung im Kühlgerät entsteht typischerweise durch die Vermischung verschiedener Aromen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln. In Verbindung mit Feuchtigkeit kann sich ein unangenehmer Geruch entwickeln. Hier kommt Toilettenpapier überraschenderweise zur Hilfe: Die Zellstofflagen absorbieren nicht nur Feuchtigkeit, sondern binden auch Geruchsmoleküle. Besonders wirksam ist dabei eine frische, unbenutzte Rolle aus einer neu geöffneten Packung, wie myHOMEBOOK berichtet.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Man legt eine neue Toilettenpapierrolle ins mittlere Fach des Kühlschranks und belässt sie dort für etwa ein bis zwei Wochen. Danach sollte die Rolle ausgetauscht oder entfernt werden.

Natürliche Alternativen

Neben Toilettenpapier verwenden viele Haushalte auch Salz als natürliches Mittel gegen Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche. Salz bindet nicht nur Wasser, sondern hat auch desinfizierende Eigenschaften. Diese Kombination kann laut Focus Online sogar die Haltbarkeit der gelagerten Lebensmittel verbessern.

Die Anwendung von Salz ist unkompliziert: Eine kleine Menge in eine offene Schale oder ein Glas geben und an einer geeigneten Stelle im Kühlschrank platzieren – etwa im Gemüsefach, in der Kühlschranktür oder auf einem Regal. Das Salz absorbiert überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft und verhindert so die Bildung von Kondenswasser auf Lebensmitteln.

Weitere bewährte Hausmittel gegen Kühlschrankgerüche sind Kaffeepulver, Essig, Backpulver und Zitrone. Diese natürlichen Helfer neutralisieren Gerüche und sorgen für Frische im Kühlschrank.

So praktisch der Toilettenpapier-Trick auch sein mag – er ersetzt keine gründliche Reinigung. Die eigentliche Geruchsquelle, wie ausgelaufene oder verdorbene Lebensmittel, wird dadurch nicht beseitigt. Für langanhaltende Frische sollte der Kühlschrank regelmäßig gereinigt und stark riechende Lebensmittel gut verpackt werden.

Ein zusätzlicher Tipp: Verwenden Sie verschließbare Dosen oder Glasbehälter, um die Geruchsbildung von vornherein zu minimieren.

Problemzonen beachten

Obwohl Toilettenpapier kurzfristig helfen kann, deutet ein dauerhaft schlecht riechender Kühlschrank meist auf ein tiefer liegendes Problem hin. Häufig sind Reste ausgelaufener Lebensmittel, Schimmelbildung oder Verunreinigungen in schwer zugänglichen Bereichen die Ursache, wie ÖKO-TEST anmerkt.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen folgende Bereiche: Die Ablaufrinne und -öffnung an der Rückwand, die das Kondenswasser ableiten – bei Verstopfung kann sich ein muffiger Geruch entwickeln. Ebenso wichtig ist die Auffangschale unter dem Kühlschrank, wo Kondenswasser verdunstet und sich oft Schmutz oder verschüttete Milchprodukte ansammeln können. Auch der Kondensator an der Geräterückseite – ein verstaubtes Gitter kann Geruchsbildung begünstigen – sowie der Boden unter dem Kühlschrank, wo sich Essensreste und Flüssigkeiten ansammeln können, sollten kontrolliert werden.

Eine gründliche Säuberung dieser Stellen beseitigt die meisten Geruchsquellen. Zusätzlich sollten offene Lebensmittel stets gut verschlossen und regelmäßig überprüft werden, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Das Einlegen von Toilettenpapier im Kühlschrank stellt eine einfache und kostengünstige Methode dar, um unangenehme Gerüche kurzfristig zu reduzieren.

Dennoch bleibt es eine ergänzende Maßnahme, die ohne regelmäßige Reinigung und bewusste Lebensmittellagerung nicht dauerhaft wirksam ist.