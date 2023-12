Kohlenmonoxid-Unfall in Wien endet tödlich

In Wien-Floridsdorf ereignete sich am Freitagnachmittag ein tragischer Vorfall, bei dem ein Mann infolge eines Kohlenstoffmonoxid-Unfalls verstarb. Während seines Rettungsversuchs wurden sein Sohn und dessen Freund schwer verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich in einem Einfamilienhaus innerhalb einer Kleingartenanlage.

Der Sohn (22) und dessen Freund (23), entdeckten den 54-jährigen leblos im Haus und starteten unverzüglich mit der Reanimation. Gleichzeitig setzten sie einen Notruf ab, um die Rettungskräfte zu alarmieren. Bei deren Ankunft lösten die Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte der Berufsrettung Wien sofort Alarm aus. Die Berufsfeuerwehr Wien führte daraufhin unter Atemschutz eine umfassende Überprüfung des Gebäudes durch. Aufgrund der nachgewiesenen hohen CO-Konzentration wurden alle Fenster geöffnet und ein Druckbelüftungsgerät eingesetzt.

Die Feuerwehr rückte mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen zum Schwarzen Weg aus. Nach etwa einer Stunde konnten die Feuerwehrleute gegen 17.00 Uhr den Einsatz beenden. Als Ursache für den Unfall wird der Betrieb eines Notstromaggregats im Haus vermutet, doch die genauen Umstände werden noch ermittelt. Der 54-jährige Mann verstarb noch am Unglücksort, während die beiden jungen Männer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Vorsicht bei Notstromaggregaten

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas mit dem gleichen Gewicht wie Luft. Bei schwerer CO-Vergiftung erfolgt eine innere Erstickung des Organismus. Das Gas bindet stark an den Blutfarbstoff Hämoglobin und hindert selbst in niedrigen Konzentrationen den Sauerstofftransport, so Expertenaussagen. Symptome beginnen mit Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.

CO entsteht vor allem bei unvollständiger Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen. Daher sind motorbetriebene Geräte in erster Linie für den Einsatz im Freien vorgesehen, betonte die Feuerwehr. Bei Verwendung in Gebäuden ist eine ordnungsgemäße Ableitung der Abgase nach draußen unbedingt erforderlich.