Kommentare auf Ibrahimovićs Corona-Tweet sorgen für Lacher im Netz!

Der 38-jährige AC Milan-Stürmer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Doch der Fußball-Star nimmts mit Humor – genau wie seine Fans! Wir haben die besten Kommentare für euch zusammengetragen.

Zlatan Ibrahimović vom AC Milan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Club vor dem Spiel in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstagabend bekannt. Doch im Netz macht man sich mehr sorgen um das Virus, als um Ibras Gesundheitszustand, ist er doch der „Chuck Norris“ der Fußballwelt.

Der AC Milan-Stürmer selbst zeigte sich auch wenig beeindruckt von dem Virus: „Ich wurde gestern negativ auf Covid getestet und heute positiv. Symptome habe ich jedenfalls keine. Corona hatte den Mut mich herauszufordern. Schlechte Idee”.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea