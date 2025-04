Kopf aufgeschlitzt: Fußball-Star muss während des Spiels ins Krankenhaus

Manchester United feierte letzte Woche nach einer beeindruckenden Aufholjagd gegen Lyon den Einzug ins Europa-League-Halbfinale. Doch während die Mannschaft jubelte, fehlte ein Spieler bei den Feierlichkeiten: Victor Lindelof musste aus einem erschütternden Grund fernbleiben.

Wie die „Sun“ berichtet, durchlebte die Familie des Verteidigers bange Stunden. Seine Ehefrau schilderte den Vorfall: „Eine Stunde vor Beginn des Spiels rief unser Babysitter an und sagte, dass sie in einem Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus seien. Mein jüngster Sohn Francis hatte sich den ganzen Kopf aufgeschlitzt. Er war zu Hause hinter seinem großen Bruder Ted Louie hergelaufen und in unser Glasstiegenhaus gefallen.“

FOTO: EPA/ ASH ALLEN

Erfolgreiche Operation

Der dreijährige Francis musste umgehend operiert werden, während sein Vater vom Familiendrama erfuhr. Der Eingriff verlief glücklicherweise erfolgreich.

Der Junge befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung, auch wenn ihm eine bleibende Narbe auf der Stirn an den Unfall erinnern wird. Wie seine Mutter mitteilte, ist Francis inzwischen „wieder ganz der Alte“ und führt sein Leben normal weiter.

Schnelle Rückkehr auf den Platz

Der schwedische Verteidiger verpasste zwar das Europa-League-Spiel gegen Lyon, kehrte aber bereits drei Tage nach dem Unfall auf den Rasen zurück. Beim Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers stand Lindelöf wieder als Kapitän für Manchester United auf dem Platz.