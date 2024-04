Korneuburg: Flüchtiger kehrt freiwillig in Haft zurück!

Am Donnerstagabend kehrte ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger freiwillig in die Justizanstalt Korneuburg zurück, nachdem er zuvor am Dienstag aus dem Vollzug geflüchtet war. Wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag mitteilte, betrat der Freigänger, der seit September 2023 begünstigt durch Lockerungen im Vollzug lebte, um 21.45 Uhr eigenständig wieder das Anstaltsgelände.

Flucht trotz Vollzugslockerungen

Es ist aus Sicht des Justizministeriums überraschend, dass der Häftling, der zuvor „eine Vielzahl an mit Freiheit verbundenen Vollzugslockerungen ohne Vorkommnisse“ absolviert hatte, zur Flucht überging. Trotz einer verbleibenden Reststrafe von nur drei Monaten hätte man nicht mit einer Fluchtgefahr gerechnet (Ministerium). Nach seinem Verschwinden waren Justizwache und Polizei unverzüglich in die Suche eingebunden, allerdings ohne Erfolg. Wo sich der junge Mann während seiner Abwesenheit aufhielt, bleibt unklar.

Serie von Häftlingsfluchten beschäftigt Behörden

Diese Flucht reiht sich in eine Serie ähnlicher Ereignisse ein. Noch immer fehlt jede Spur von Islam Y., einem Hochrisikoinsassen, der während eines Termins im Universitätsklinikum Krems am 14. November 2023 entkam. Der vor seiner Inhaftierung als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer aktive 35-jährige, der wegen schweren Raubes verurteilt wurde, war Insasse der Justizanstalt Stein. Zur Wiederergreifung des Tschetschenen ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Auch ein 19-jähriger mutmaßlicher Anhänger der radikal-islamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ nutzte einen Krankenhaustermin für seine Flucht. Einen Tag später konnte der aus einer Wiener Klinik Entwichene jedoch in Floridsdorf aufgegriffen werden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich, als ein 16-jähriger Afghane während einer ärztlichen Untersuchung im Landesklinikum Wiener Neustadt entfloh. Er wurde jedoch wenige Tage später in Wien festgenommen und zur Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf zurückgebracht.