KOSMO Jahreshoroskop: Das erwartet dich in den kommenden 12 Monaten!

Neues Jahr, neues Glück? Wer noch nicht in die Sterne für das kommende Jahr geschaut hat, erfährt nun, was die kommenden zwölf Monate zu bieten haben.



Widder (21.3. – 20.4.)

Ein Jahr voller Höhen und Tiefen

In den ersten Monaten sind Sie angespannt, bisweilen auch wütend. Zwischen Ihnen und Ihren Familienmitgliedern entsteht eine Distanz, vor allem zum männlichen Teil der Familie. Es gibt auch gewisse finanzielle Probleme, aber es besteht die Möglichkeit, dass Sie eine neue Arbeit finden oder in der alten aufsteigen. Gegen Ende des Jahres steht ein finanzieller Gewinn ins Haus und die Zeit ist günstig zum Investieren. Gesundheitliche Probleme lösen sich bis zum Sommer 2019 auf. Lassen Sie es sich gut gehen.

Stier (21.4. – 20.5.)

Ein phänomenales Jahr erwartet Sie

Ihr Familienleben ist von Liebe und guten Beziehungen zu allen Mitgliedern der Familie erfüllt. Dies ist die richtige Zeit, um endgültig über ihre Prioritäten zu entscheiden, langfristige Pläne zu machen und ein bisschen mehr an sich selber zu arbeiten. Für freie Stiere ist eine Heirat möglich. Es erwartet Sie ein Jahr voller Überraschungen und Aufstiegschancen in der Karriere. Werden Sie in Ihren Wünschen nicht schwach!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Ein Ratschlag ist für Sie entscheidend

Wenn es um Beziehungen geht, sind Sie eher unentschlossen. Dies ist kein Jahr für große Entscheidungen, sondern Sie werden die Vor- und Nachteile ihrer Beziehung ständig abwägen. Sie haben sehr gute Freunde, Familie und zwischenmenschliche Beziehungen, und das wissen Sie zu schätzen! Am Arbeitsplatz geraten Sie in die Schusslinie. Man wird versuchen, Sie zu sabotieren, aber Sie bleiben stark. Sie werden Ihren Job gut machen und ein großer beruflicher Aufstieg erwartet Sie im November oder Dezember.

