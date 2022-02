KOSMO verlost 1×2 Tickets für das Theaterstück “Balava” im Akzent Theater in Wien.

Dunja Matić hat ein Stück über uns alle geschrieben, während sie über sich selbst schrieb, auch wenn es nicht direkt sie oder wir sind. Ihre Poetik mag an viele zeitgenössische Schriftsteller erinnern, jedoch liegt die größte Stärke ihrer Literatur in der einfachen aber poetischen, entschlossenen aber sanften, sparsamen aber reichen, zynischen, aber verletzlichen poetischen Sprache. Dunja malt keine passiven und teilnahmslosen jungen Leute, im Gegenteil, Balava hat keine Angst oder zumindest schämt sie sich, Angst zu haben, und so gibt sie unserer Szene Jugend und Kraft zurück.

Mit Mirjana Karanović, Jasna Đuričić, Jovana Belović, Isidora Simijonović

Text: Dunja Matić

Regie: Andrej Nosov

Musik: Draško Adžić

In BKS-Sprache