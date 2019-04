Teile diesen Beitrag:







Sergej Ćetković ist ein montenegrinischer Sänger, Songschreiber sowie Autor eines Kinderbuches. Er ist in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens populär und einer der erfolgreichsten Künstler Montenegros.

Mit seiner einfühlsamen Stimme und berührenden Texten löst er Emotionen bei Jung und Alt aus. Ausverkaufte Konzerte in der ganzen Region unterstreichen seinen Erfolg.Mehrfach wurde er zum Sänger des Jahres in Montenegro ausgezeichnet und 2008 als besondere Musikpersönlichkeit in Montenegro geehrt. 2011 bekam er in Bosnien & Herzegowina den „Oscar“ für den besten Sänger, im gleichen Jahr ist sein Album „Dva minuta“ das meistverkaufte, ausländische Album des Jahres in Kroatien. Der montenegrinische Sender RTCG wählte ihn aus, das Land Montenegro beim Eurovision Song Contest 2014 in Kopenhagen zu vertreten, wo er es ins Finale schaffte.

WANN: 5.5.2019, 20 Uhr

WO: Akzent Theater

Weitere Informationen unter: www.akzent.at und 0699/10878854.

Gewinnspiel: KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Konzert von Sergej Ćetković. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle einfach bis 25.4.2019 das untenstehende Formular aus.

WICHTIG: Im Feld „Name des Gewinnspieles“ unbedingt angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt!

Vorname: Nachname: Anschrift: PLZ: Ort: E-Mail-Adresse: Bitte lasse dieses Feld leer. Telefon: Name des Gewinnspieles (UNBEDING AUSFÜLLEN): Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Teilnahme am Gewinnspiel per Mail an KOSMO weitergeleitet und gespeichert werden. Die Gewinner werden schriftlich per Mail und per Post verständigt. Die Telefonnummer und das Feld für Anmerkungen sind daher keine Pflichtfelder. Alle Daten werden nach der gesetzlich vorgeschriebenen Frist gelöscht und ohne explizite Einwilligung nicht für andere Zwecke als das Gewinnspiel verwendet. Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und nehme ich zur Kenntnis. Ja, ich möchte eine Einladung zum KOSMO-Newsletter haben