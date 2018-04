KOSMO verlost 2×2 Tickets für Mario Rašić – Balkan Zoo Ensemble

Mario Rašić ist einer der bekanntesten und renomiertesten kroatischen Bassisten. Bei Kritikern wird er wie unter seinen KollegInnen sowohl als Studio- als auch Konzert-Musiker geschätzt. Bislang hat er insgesamt 18 Studioalben mit verschiedenen KünstlerInnen eingespielt. Mit der Band Goran Bare i Majke gewann er insgesamt 6 Porin Auszeichnungen. Er ist Autor von zwei Studioalben („Milje“ 2012 und „Balkan Zoo“ 2014).

Auf beinden Tonträgern finden sich seine Kompositionen welche eine ausbalancierte Fusion verschiedener musikalischer Stile mit Einschlag des Balkan-Melos darstellen. Komplexe Rhytmen, Jazz Harmonien und Improvisationen runden den Sound ab.

Das Balkan Zoo Ensemble bilden renomierte kroatische Musiker welche mit ihrem herausragendem Spielvermögen zum wohlig warmen und gesammthaften Klang der Band beitragen. Das Ensamble besteht seit 2012.

Viktor Lipić-Lipa (Keyboard) ist einer der am meisten geschätzen kroatischen Keyboarder welcher sich ohne Mühe in den unterschiedlichsten Stilen zurecht findet. Ihn zeichnet eine eindrucksvolle Karriere als Autor, Studio- und Konzert-Musiker aus.

Mirsad Dalipi (Drums)- ist ein fantastischer junger Drummer vom Kosovo. Er ist ständiges Mitglied der Bands Gipsy Groove (Kosovo) und Kaira Kela (Senegal). Seine reichhaltige Erfahrung und sein sehr spezieller Spielstil tragen dem exotischen Sound des Balkan Zoo Ensables bei.

Ivan Bonačić (Saxophone) ist Absolvent der Akademie der darstellenden Künste an der Universität Graz in der Klasse von Professor Karlheinz Miklin. In seiner eindrucksvollen jungen Karriere spielte er mit hochdekorierten KünstlerInnen wie z.B. Carle Bley, Steve Swallowa, Ed Neumeisteraa, Louis Diega Bonille, Don Menze, Michael Abenea, Tea Martinovića, Davora Križića, Cubisma und vielen mehr.

Weitere Informationen unter. www.bhkp.at

Gewinnspiel: Wenn du die begehrten Tickets gewinnen möchtest, sende uns bis 28. April 2018 eine E-Mail mit dem Betreff „Mario Rašić“ an gewinnspiel@kosmo.at.

*Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie automatisch unsere AGB (siehe insbesondere Punkt 7). AGB aufrufbar unter www.kosmo.at/AGB_HP.pdf