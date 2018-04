Gewinne Kinokarten für „Ederlezi Rising“ am LET’S CEE Film Festival

Am 18. April wird das Erstlingswerk des serbische Regisseurs Lazar Bodroža zum ersten Mal am LET’S CEE Film festival gezeigt. Gewinnt mit KOSMO Tickets für diesen ausergewöhnlichen Streifen!

Kurzinhalt:

Der 35-jährige Bodroža liefert mit seiner ambitionierten Science-Fiction-Lovestory Ederlezi Rising ein fulminantes Spielfilmdebüt: Im Jahr 2148 – der Kapitalismus ist endgültig besiegt, es herrscht eine Art recycelter und verbesserter Sowjet-Sozialismus – wird der Astronaut Milutin im Auftrag der Ederlezi Corporation mit einer ideologischen Mission zum Sternbild Alpha Centauri geschickt. Doch er ist nicht allein. Ihm zur Seite steht ein weiblicher Cyborg der allerneuesten Bauart namens Nimani 1345 – bemerkenswerterweise gespielt von der poulären serbisch-amerikanischen Pornodarstellerin Stoya, die hier ihr erste Non-Adult-Rolle übernommen hat. Milutin, der denkbar schlechte Erfahrungen mit realen Frauen gemacht hat, verstrickt sich in eine komplizierte „Beziehung“ zu Nimani. Die Spirale aus Anziehung und Ablehnung droht die Mission mehr als einmal an den Rand des Scheiterns zu bringen. Ederlezi Rising ist ein optisch und akustisch aufregendes Spektakel, das seine filmischen Vorbilder – von Solaris bis hin zu Blade Runner – nicht verschweigt, sondern im Gegenteil stolz darauf verweist und ihnen mit seiner ungewöhnlichen Liebesgeschichte eine neue Dimension hinzufügt. Der spacige Soundtrack von Nemanja Mosurović trägt sein Übriges dazu bei, dass man diesen Film nicht so schnell vergisst.

LESEN SIE AUCH: Die Balkan-Highlights am LET’S CEE Film Festival 2018! (VIDEOS) Das sechste LET’S CEE Film Festival wird vom 13. bis zum 22. April stattfinden. Mit einer Dauer von zehn Tagen wird das Filmfestival noch länger als im Vorjahr sein.

Gewinnspiel: KOSMO verlost 10×2 Tickets an unsere Leser! Wenn du gewinnen möchtest, sende uns bis zum 15. April 2018 ein E-Mail mit dem Betreff “Ederlezi Rising” an gewinnspiel@kosmo.at. Vergiss deinen vollständigen Namen und deine Telefonnummer nicht.

Mehr Informationen zum Film, sowie über das Festivalprogramm findet ihr auf der offiziellen Homepage des LET’S CEE.