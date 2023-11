Kourtney Kardashians Baby bekommt Filmtitel als Namen

Kourtney Kardashian und Travis Barker sind nun stolze Eltern eines Neugeborenen. Der Kleine, der einen ungewöhnlichen Namen tragen soll, wurde am 1. November geboren. Insiderinformationen, die uns vorliegen, stützen diese Aussagen.

Die Beziehung zwischen Kourtney Kardashian, der älteren Schwester von Kim Kardashian, und dem Schlagzeuger Travis Barker hat sich über die Jahre von einer engen Freundschaft zu einer romantischen Beziehung entwickelt. Kourtney, die zuvor eine Beziehung mit dem Unternehmer Scott Disick hatte und mit ihm drei Kinder, Mason, Penelope und Reign, hat, entschied sich mit Travis für ein weiteres Kind.

In ihrem Bestreben, ein gemeinsames Kind zu bekommen, griff das Paar auf verschiedene Maßnahmen zurück, darunter künstliche Befruchtung, Abstinenz und vaginale Dampfbäder. Mitte Juni teilten sie die freudigen Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit: Ein Baby war unterwegs.

Am 1. November war es dann soweit. Kourtney brachte ihren Sohn im renommierten Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt. Dieses Datum passt perfekt zum errechneten Geburtstermin, den Travis auf den 31. Oktober datiert hatte.

Name sorgt für Aufsehen

Der Name des kleinen Sprosses hat für einiges Aufsehen gesorgt. Rocky 13, wie er angeblich heißen soll, ist ein ungewöhnlicher Name, den Travis in einem früheren Interview bereits als Option erwähnt hatte. Was es mit der Zahl 13 auf sich hat, bleibt ein Rätsel, da es bisher nur neun Filme aus dem Rocky-Universum gibt.

Die Wahl des Namens Rocky 13 hat sowohl Familienmitglieder als auch Fans überrascht. Travis‘ Tochter Alabama äußerte sich anfangs skeptisch, hat aber mittlerweile ihre Begeisterung für den ungewöhnlichen Namen zum Ausdruck gebracht. In einem Interview mit „E! News“ erklärte sie: „Ich liebe Rocky. Ich mag Rocky definitiv.“