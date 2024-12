Krampus-Darsteller von 55-Jähriger schwer verletzt

Ein unerwarteter Vorfall überschattete den diesjährigen Krampuslauf in Knappenberg im Bezirk St. Veit an der Glan. An diesem Wochenende wurde ein verkleideter Teilnehmer von einer Besucherin schwer verletzt.

Traditionelle Bräuche unter Druck

Die Krampusläufe, bei denen maskierte Teilnehmer traditionelle Bräuche von Krampus und Perchten zum Leben erwecken, ziehen jedes Jahr zahlreiche Zuschauer an. Ziel ist es, die Zuschauer zu begeistern und sanfte Furcht zu erzeugen. Dennoch entwickeln sich diese Veranstaltungen zunehmend zu einer Herausforderung für die Teilnehmer, da es immer häufiger zu Übergriffen von Besuchern auf die Maskierten kommt.

Vorfall mit Folgen

Am Sonntag ereignete sich ein bedauerlicher Vorfall: Eine 55-jährige Frau aus St. Veit zog mehrmals an den Hörnern eines 21-jährigen Krampusdarstellers, bis dieser ohnmächtig wurde und zu Boden fiel. Mit starken Nackenschmerzen wurde der junge Mann ins Krankenhaus Friesach eingeliefert. Der Vorfall führt nun zu einer Anzeige gegen die Angreiferin.